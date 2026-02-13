‘상승 전환’ 코스피 5550선 또 사상 최고치…‘18만 전자’ 달성

이미지 확대 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 8.56포인트(0.16%) 내린 5513.71로 시작했으나, 전날 세운 종가 기준 역대 최고치 5522.27을 넘어서고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 8.56포인트(0.16%) 내린 5513.71로 시작했으나, 전날 세운 종가 기준 역대 최고치 5522.27을 넘어서고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 지수가 5550선을 돌파해 사상 최고치를 경신했다. 삼성전자도 정규장에서 처음으로 18만원 선으로 올라 52주 신고가를 새로 썼다.13일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 8.56포인트(0.16%) 내린 5513.71에 출발했다. 다만 개장 이후 2분여 만에 상승 전환에 성공해 오전 9시 11분쯤 5558.82를 기록했다. 전날 처음으로 5500선을 돌파한 지 하루 만에 장중 최고가를 경신한 것이다.삼성전자 주가는 이날 9시 16분쯤 전장보다 5800원(3.24%) 오른 18만 4400원에 거래됐다.한편 코스닥 지수는 전날보다 12.46포인트(1.11%) 내린 1113.53에 개장했다.