[속보] 코스피 장중 5800 돌파…기관 1.2조 순매수에 랠리

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-02-20 13:45
수정 2026-02-20 14:02
코스피 장중 5800선 돌파
코스피 장중 5800선 돌파 연합뉴스


코스피가 장중 5800선도 넘어서며 파죽지세 랠리를 이어가고 있다.

20일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 55분 현재 코스피는 전 거래일 대비 123.84포인트(2.19%) 오른 5800.53를 가리키고 있다. 5660대로 상승 출발한 코스피는 장중 가파르게 올라, 5700선을 넘어 5800선을 찍었다. 장중 한때 5806.60까지 올랐다.

삼성전자 약세에도 SK하이닉스가 6%대 큰 폭 오르며 지수 상승 폭을 확대했다. 이날 SK하이닉스는 글로벌 1위 자산운용사 블랙록이 5%대 지분율을 확보했다고 공시하면서 장중 신고가를 계속해서 갈아치우고 있다. 미국과 이란 간 전쟁 긴장감이 높아지며 방산주도 강세를 보이고 있다.

투자자별로는 기관이 1조 1908억원 순매수하며 지수 상승을 견인 중이다. 반면 개인과 외국인은 각각 4810억원, 8008억원 순매도하고 있다.

이승연 기자
위로