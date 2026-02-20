[속보] 코스피 장중 5800 돌파…기관 1.2조 순매수에 랠리

이미지 확대 코스피 장중 5800선 돌파 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 장중 5800선 돌파 연합뉴스

코스피가 장중 5800선도 넘어서며 파죽지세 랠리를 이어가고 있다.20일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 55분 현재 코스피는 전 거래일 대비 123.84포인트(2.19%) 오른 5800.53를 가리키고 있다. 5660대로 상승 출발한 코스피는 장중 가파르게 올라, 5700선을 넘어 5800선을 찍었다. 장중 한때 5806.60까지 올랐다.삼성전자 약세에도 SK하이닉스가 6%대 큰 폭 오르며 지수 상승 폭을 확대했다. 이날 SK하이닉스는 글로벌 1위 자산운용사 블랙록이 5%대 지분율을 확보했다고 공시하면서 장중 신고가를 계속해서 갈아치우고 있다. 미국과 이란 간 전쟁 긴장감이 높아지며 방산주도 강세를 보이고 있다.투자자별로는 기관이 1조 1908억원 순매수하며 지수 상승을 견인 중이다. 반면 개인과 외국인은 각각 4810억원, 8008억원 순매도하고 있다.