“배달 로봇 때문에 뇌진탕·골절” 자전거 타다 추락한 30대 美남성, 소송 예고

세줄 요약 미국 뉴저지주 저지시티에서 자전거로 퇴근하던 30대 남성이 우버이츠 배달 로봇과 충돌해 뇌진탕과 쇄골 골절을 입었다고 주장했다. 그는 로봇이 갑자기 끼어들었다며 제조사 에이브라이드를 상대로 소송을 준비하고 있고, 사고 뒤에도 치료를 받고 있다. 저지시티 자전거 남성, 배달 로봇 충돌 사고

뇌진탕·쇄골 골절 주장, 제조사 소송 예고

로봇 안전성 논란과 자율배달 확대 우려

이미지 확대 미국 뉴저지주 저지시티에서 자전거를 타던 중 배달 로봇(오른쪽)과 충돌해 뇌진탕, 쇄골 골절 등 부상을 입은 30대 남성 코너 섀넌(왼쪽)이 로봇 제조업체를 상대로 소송을 제기할 계획이라고 15일(현지시간) 현지 매체들이 전했다. 코너 셰넌 측 제공 NJ닷컴 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 뉴저지주 저지시티에서 자전거를 타던 중 배달 로봇(오른쪽)과 충돌해 뇌진탕, 쇄골 골절 등 부상을 입은 30대 남성 코너 섀넌(왼쪽)이 로봇 제조업체를 상대로 소송을 제기할 계획이라고 15일(현지시간) 현지 매체들이 전했다. 코너 셰넌 측 제공 NJ닷컴 홈페이지 캡처

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미국에서 한 남성이 자전거를 타던 중 배달 로봇과 충돌해 중상을 입었다며 로봇 업체를 상대로 소송을 낼 계획이라고 밝혔다.15일(현지시간) 미국 NBC 방송, 지역매체 NJ닷컴 등에 따르면 뉴저지주 저지시티에 거주하는 32세 남성 코너 새넌은 지난해 10월 22일 오후 5시쯤 일을 마치고 자전거로 퇴근하던 중 우버이츠 배달 로봇이 자전거 앞으로 갑자기 끼어들면서 충돌 사고를 당했다.섀넌은 에이브라이드사(社)가 제조한 이 배달 로봇과의 충돌 직후 자전거 핸들 위로 몸이 솟구쳐 올랐고 머리와 어깨부터 바닥에 떨어져 뇌진탕과 쇄골 골절을 입었다고 주장했다.당시 주차 공간에 자신의 차를 세우고 있었다는 한 목격자는 섀넌과 그의 자전거가 공중으로 떠오른 뒤 교차로에 떨어지는 끔찍한 순간을 봤다고 전했다.섀넌은 순간적으로 의식을 잃었다가 구급차에 실려 가는 동안 의식을 되찾았으며, 사고 이후 지금도 물리치료 등 지속적인 병원 진료를 받고 있다고 설명했다.이같은 사고에도 로봇은 배달을 완료하기 위해 현장을 떠나려 했다. 이에 주변에 있던 사람들은 로봇이 움직이지 못하도록 다리로 막아섰던 것으로 전해졌다.섀넌은 제조사를 상대로 소송을 제기할 예정이다. 그의 변호인에 따르면 이번 사건은 뉴저지주에서 처음 보고된 배달 로봇 관련 부상 사고로 파악된다.자율주행 기술 기업 에이브라이드 측은 “2025년 10월 자전거 운전자와 당사 배달 로봇 사이에 발생한 사고를 인지하고 있다”며 “법적 절차가 진행 중이므로 자세한 언급은 어렵지만, 적절한 절차를 통해 사건이 해결되길 기대한다”고 밝혔다.이어 “당사의 차량 시스템은 교통 법규와 안전 규정을 엄격히 준수해 운영되도록 프로그래밍 돼 있다”며 “당사는 지역 사회의 안전을 소중히 여기고 있다”고 덧붙였다.앞서 우버이츠와 에이브라이드는 지난 2월 저지시티에서 뉴저지 최초의 자율주행차량 배달 프로그램을 시작했다. 약 90㎝ 높이의 이 배달 로봇은 최고 속도 8㎞/h로 달릴 수 있으며, 한 번 충전으로 약 50㎞를 이동할 수 있다.에이브라이드의 웹사이트에 게재된 설명에는 이 배달 로봇에는 초음파 센서가 장착돼 있어 경로에 예상치 못한 물체가 나타나면 즉시 멈추며, 사람이나 장애물과의 충돌은 절대 발생하지 않는다고 소개돼 있다.섀넌은 배달 로봇이 저지시티에 처음 등장했던 때를 떠올리며 “어느 날 눈을 뜨니 마치 공상과학(SF) 영화 속 세상 같았다. 배달 로봇들이 사방에 있었다”면서 “다른 사람들에게도 비슷한 사고가 발생할 수 있고 저보다 훨씬 더 심각한 피해를 입을 수 있다”고 우려했다.