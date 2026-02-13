코스피 장중 최고치 새로 썼지만…외국인 ‘팔자’에 5500선 턱걸이

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코스피 장중 최고치 새로 썼지만…외국인 ‘팔자’에 5500선 턱걸이

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-02-13 16:01
수정 2026-02-13 16:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

코스피, 등락 끝에 약보합 마감
환율은 4.7원 내린 1444.9원

이미지 확대
13일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01에 장을 마쳤다. 연합뉴스
13일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01에 장을 마쳤다. 연합뉴스


코스피 지수가 5580선까지 오르며 장중 사상 최고치를 새로 썼다. 다만 차익 실현에 나선 외국인의 매도세에 5500선을 겨우 사수했다.

13일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 하락한 5507.01에 마감했다. 5거래일 만의 하락 마감이다.

이날 코스피는 5500선을 전후로 롤러코스터 장세를 보였다. 오전 중 한때 5480.92까지 떨어져 5500선을 내줬으나 오후 2시쯤에는 5583.74를 기록해 전날 기록한 역대 최고치를 재차 경신했다. 다만 이후 차익 실현 매물이 출회되며 장 후반 하락세로 전환했다.

코스피 시장에서 외국인은 9759억원 순매도했다. 개인은 7120억원, 기관은 808억원 순매수하며 물량을 받아냈다.

시가총액 상위 종목들을 보면 삼성전자는 전장보다 1.46% 오른 18만 1200원에 마감했다. 삼성전자 종가가 18만원대를 기록한 것은 처음으로 역대 최고치다. SK하이닉스 종가는 전장보다 0.90% 하락한 88만원, 현대차는 1.38% 내린 49만 9000원이다.

코스닥 지수는 전장보다 19.91포인트(1.77%) 하락한 1106.08에 거래를 마쳤다.

서울외환시장에서 원·달러 환율 주간거래(오후 3시 30분) 종가는 전날보다 4.7원 오른 1444.9원을 나타냈다.
황인주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피가 장중 기록한 역대 최고치는?
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로