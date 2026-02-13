코스피 장중 최고치 새로 썼지만…외국인 ‘팔자’에 5500선 턱걸이

코스피, 등락 끝에 약보합 마감

환율은 4.7원 내린 1444.9원

이미지 확대 13일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01에 장을 마쳤다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 13일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01에 장을 마쳤다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 지수가 5580선까지 오르며 장중 사상 최고치를 새로 썼다. 다만 차익 실현에 나선 외국인의 매도세에 5500선을 겨우 사수했다.13일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 하락한 5507.01에 마감했다. 5거래일 만의 하락 마감이다.이날 코스피는 5500선을 전후로 롤러코스터 장세를 보였다. 오전 중 한때 5480.92까지 떨어져 5500선을 내줬으나 오후 2시쯤에는 5583.74를 기록해 전날 기록한 역대 최고치를 재차 경신했다. 다만 이후 차익 실현 매물이 출회되며 장 후반 하락세로 전환했다.코스피 시장에서 외국인은 9759억원 순매도했다. 개인은 7120억원, 기관은 808억원 순매수하며 물량을 받아냈다.시가총액 상위 종목들을 보면 삼성전자는 전장보다 1.46% 오른 18만 1200원에 마감했다. 삼성전자 종가가 18만원대를 기록한 것은 처음으로 역대 최고치다. SK하이닉스 종가는 전장보다 0.90% 하락한 88만원, 현대차는 1.38% 내린 49만 9000원이다.코스닥 지수는 전장보다 19.91포인트(1.77%) 하락한 1106.08에 거래를 마쳤다.서울외환시장에서 원·달러 환율 주간거래(오후 3시 30분) 종가는 전날보다 4.7원 오른 1444.9원을 나타냈다.