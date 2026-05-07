역대 최대 분기 실적 낸 에이피알, 1분기 매출 5934억원·영업익 1523억원

세줄 요약 에이피알이 1분기 연결 기준 매출 5934억원, 영업이익 1523억원을 기록하며 창사 이래 최대 분기 실적을 냈다. 전년 동기 대비 매출은 123.0%, 영업이익은 173.7% 늘었고, 해외 매출 5281억원이 성장세를 이끌었다. 1분기 매출 5934억원, 영업익 1523억원 달성

해외 매출 5281억원 급증, 전체 비중 90% 기록

미국 매출 2485억원 급등, 성장세 핵심 견인

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에이피알(대표이사 김병훈)이 지난 1분기 글로벌 성과와 주력 사업 부문의 고른 성장 등에 힘입어 역대 최대 분기 실적을 달성했다.에이피알은 7일 잠정 실적 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출액 5934억원, 영업이익 1523억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 123.0%, 173.7%씩 증가한 수치로, 매출액과 영업이익 모두 창사 이래 단일 분기 최대치다.회사는 “글로벌 경쟁력 제고 전략이 적중한 결과”라고 설명했다. 실제 1분기 해외 매출은 지난해 같은 기간보다 179.9% 늘어난 5281억원을 기록했다. 전체 매출 중 해외 매출의 비중도 90%로 전년 동기보다 18.1%포인트 뛰었다. 특히 ‘핵심 성장 동력’인 미국 매출이 2485억원으로 250.8% 늘어 신장세를 견인했다.에이피알은 향후 오프라인 채널 확장 본격화를 통해 실적 상승세가 이어질 것으로 내다봤다. 대표 브랜드 메디큐브는 올 2분기부터 기존 얼타뷰티 등 미국 대형 오프라인 채널에 연내 순차 입점될 예정이다. 미국 시장조사업체 나비고 마케팅에 따르면 에이피알은 미국 아마존 뷰티 카테고리에서 지난해 연간 브랜드 점유율 7.1%로 3위를 기록한 데 이어, 올해 1분기에는 점유율 14.1%로 1위를 차지했다.미국 외 시장 중에서는 일본 매출이 589억원으로 전년 동기 대비 100.8% 늘었고, 기타 지역 매출은 601억원에서 1900억원으로 216.1% 증가했다. 회사는 유럽, 인도 등 신규 시장 공략에 속도를 내고 판매처를 적극 확대해 고객 접점을 넓히고 글로벌 성장 기반을 다변화한다는 계획이다.