한국, 일본 제치고 1분기 수출 세계 5위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한국, 일본 제치고 1분기 수출 세계 5위

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-05-07 00:34
수정 2026-05-07 00:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

수출 주력 상품 15개→20개 확대
화장품·비철금속 등 새로 추가돼

반도체 수출이 극호황기를 맞으면서 올해 1분기 한국의 총수출액이 일본을 제치고 세계 5위에 올랐다. 현 추세가 연말까지 이어지면 한국은 연 수출액에서 사상 처음으로 일본을 앞서게 된다.

산업통상부는 6일 이런 내용의 1분기 수출입 동향을 발표했다. 1분기 수출액은 지난해 같은 기간보다 37.8% 증가한 2199억 달러로 집계됐다. 1분기 기준 역대 최대 실적이다. 수출 신기록을 이끈 건 역시 반도체였다. 785억 달러를 팔아치우며 지난해보다 139% 급증했다. 메모리 가격 상승으로 D램은 249.1% 증가한 357억 9000만 달러, 낸드는 377.5% 증가한 53억 9000만 달러를 기록했다. 시스템 반도체는 121억 1000만 달러로 같은 기간 13.5% 증가했다.

세계무역기구(WTO)가 발표한 1~2월 세계 수출액 순위에서 한국(1332억 달러)은 일본(1203억 달러)을 6위로 밀어내고 5위에 올랐다. 1위는 중국, 2위는 미국, 3위는 독일, 4위는 네덜란드였다. 산업부는 일본 경제산업성이 발표한 1분기 수출액이 전년 동기 대비 7.2% 증가한 1895억 달러라고 밝혔다. 분기 기준으로도 한국의 수출액이 일본보다 304억 달러 더 많았다. 한국이 분기 수출 실적에서 일본을 앞지른 건 2024년 2분기, 지난해 3분기에 이어 세 번째다. 연 실적으론 아직 일본을 제친 적이 없다.

한편 정부는 최근 K푸드·K뷰티 등 전 세계적인 ‘K 열풍’을 반영해 수출 주력 품목 개수를 15개에서 20개로 확대하기로 했다. 기존 반도체, 자동차, 철강, 석유화학, 이차전지 등 전통 수출 품목에 전기기기, 비철금속, 농수산식품, 화장품, 생활용품이 새로 추가된다.

세종 강주리 기자
2026-05-07 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로