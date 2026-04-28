SK, SK에코플랜트 재무적투자자 지분 4천억원어치 매입

“SK에코플랜트 밸류업 가속…리밸런싱 지속해 기업가치 제고”
세줄 요약
- SK㈜, SK에코플랜트 FI 지분 4000억원어치 매입 결정
- 지분율 66.7%→71.2% 상승, 지배력 강화
- 반도체·AI 인프라 성장 연결, 주주가치 제고
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SK그룹 서울 서린사옥. SK그룹 제공
SK㈜는 28일 이사회를 열고 약 4000억원을 투자해 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK에코플랜트 보통주와 전환우선주(CPS)를 인수하기로 했다고 공시했다.
SK㈜가 보통주와 전환우선주 일부를 매입할 경우 SK에코플랜트에 대한 지분율은 현재 66.7%에서 71.2%로 높아진다.
SK에코플랜트도 이날 약 6500억원 규모의 잔여 전환우선주를 인수하기 위한 임시주총소집 등 절차를 개시했다.
이는 SK에코플랜트가 확보한 반도체 밸류체인의 높은 성장 잠재력을 SK㈜ 기업가치에 연결해 주주 가치를 극대화하려는 전략이다.
SK㈜는 반도체 및 인공지능(AI) 인프라 사업을 중심으로 주도한 SK에코플랜트의 성공적인 리밸런싱이 이번 결정의 토대가 됐다고 설명했다.
SK에코플랜트는 2024년 반도체 사업을 영위하는 에센코어와 SK에어플러스를 편입한 데 이어, 2025년 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4개사를 추가한 바 있다.
또한 기존의 반도체 생산시설 EPC(설계·조달·시공) 사업에 더해 AI 데이터센터 부문으로 사업을 확장하고, 반도체 핵심 소재 공급과 자원 순환까지 경쟁력을 확보했다.
그 결과 지난해 SK에코플랜트의 연결 기준 매출은 12조 1916억원으로 전년 8조 7346억원 대비 40% 증가했고, 영업이익은 3159억원으로 전년 2261억원 대비 40% 증가했다.
SK㈜는 이번 투자를 통해 우량 비상장 포트폴리오인 SK에코플랜트의 지분을 확대하고 밸류업을 가속화해 주주가치를 제고할 방침이다.
SK에코플랜트가 그룹 반도체 밸류체인 내 핵심 멤버사로서 사업 경쟁력을 강화하고 성장을 가속화함에 따라 SK㈜의 기업 가치도 함께 상승할 것으로 기대했다.
SK㈜ 관계자는 “앞으로도 SK그룹 지주사로서 반도체, AI 인프라, 에너지설루션 등을 중심으로 포트폴리오 리밸런싱을 적극 시행해 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.
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