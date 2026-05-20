경찰, 6·3 지방선거 ‘24시간 비상체제’ 가동… 투표일엔 최고 수위 ‘갑호비상’

세줄 요약 경찰청이 6·3 지방선거를 앞두고 전국 18개 시·도경찰청과 261개 경찰서에 선거경비 통합상황실을 열고 개표 종료까지 24시간 운영한다. 선거운동 시작일엔 경계 강화, 사전투표 땐 병호 비상, 본투표와 개표 땐 갑호비상으로 단계적 대응에 나선다. 선거경비 통합상황실 전국 동시 가동

선거운동·사전투표·본투표 단계별 비상

유세장·투개표소 경비와 경호 강화

이미지 확대 유재성 경찰청장 직무대행 등 참석자들이 20일 열린 제9회 전국동시지방선거 선거경비 통합상황실 개소식 후 박수를 치고 있다. 경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 유재성 경찰청장 직무대행 등 참석자들이 20일 열린 제9회 전국동시지방선거 선거경비 통합상황실 개소식 후 박수를 치고 있다. 경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 공식 선거운동이 하루 앞으로 다가온 가운데 경찰청이 24시간 비상 경비 체제에 돌입했다.경찰청은 20일 경찰청과 전국 18개 시·도경찰청, 261개 경찰서에 ‘선거경비 통합상황실’을 개소하고 개표 종료 시까지 전면 운영에 들어갔다고 밝혔다.통합상황실은 ▲주요 인사 신변 보호 ▲유세장 안전 확보 ▲투·개표소 경비 및 투표함 회송 등 선거 경비 활동 전반을 24시간 상시 관리한다.경찰은 선거 일정에 맞춰 비상근무 단계도 순차적으로 격상한다. 선거운동이 시작되는 21일 ‘경계 강화’를 발령하는 데 이어, 사전투표 기간(29~30일)에는 ‘병호 비상’, 본투표 당일인 6월 3일부터 개표가 끝날 때까지는 최고 수위인 ‘갑호 비상’을 내린다. 아울러 전국 투·개표소와 주요 유세 현장에는 경찰기동대를 전진 배치해 각종 선거 방해 행위를 원천 차단할 방침이다.정치인 피습 우려에 대비한 밀착 경호도 한층 강화한다. 앞서 경찰은 정청래 더불어민주당 대표에 대한 테러 모의 제보가 접수되자, 정 대표와 장동혁 국민의힘 대표 전담 신변보호팀을 조기에 가동했다. 지난 3월 26일부터 이달 8일까지 시·도경찰청과 일선 경찰서 신변보호 인력 3000여명을 대상으로 위해 사례를 반영한 실전형 모의 훈련도 마쳤다.유재성 경찰청장 직무대행은 이날 개소식에서 “선거 전 과정에 걸쳐 빈틈없는 안전 활동을 전개할 것”이라며 “후보자에 대한 위해 행위는 중대 범죄인 만큼 엄정하게 대응하겠다”고 강조했다.