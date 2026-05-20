조현 외교부 장관 “韓 유조선, 호르무즈해협 통과 중”

조현 “韓유조선, 이란과 협의해 호르무즈 해협 통과 중”

이미지 확대 사진은 HMM이 공개한 벌크선 HMM 나무호 자료사진. 2026.5.6 HMM 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진은 HMM이 공개한 벌크선 HMM 나무호 자료사진. 2026.5.6 HMM 제공

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한국 국적의 대형 유조선 한 척이 호르무즈 해협을 통과 중인 것으로 전해졌다.조현 외교부 장관은 20일 국회 외교통일위원회에 출석해 “지금 이 순간에 우리 유조선이 이란 측과 협의로 호르무즈 해협을 빠져나오고 있다”고 밝혔다. 조 장관은 “이란 당국과 협의를 마쳤고, 그래서 어제부터 항해를 시작해서 매우 조심스럽게 (통과하고 있다)”면서 “200만 배럴”이라고 했다.블룸버그 통신도 이날 해당 유조선이 서울에 본사를 둔 HMM의 유니버설 위너호로, 도착지는 울산이라고 밝혔다. 통신은 “유니버설 위너호가 쿠웨이트산 원유를 선적했으며 이날 이란 라라크섬 남쪽 이란이 승인한 호르무즈 해협 통과 항로에 진입했음을 알리는 신호를 보내기 시작했다”고 했다.유니버설 위너호는 이날 중국 대형 유조선 두 척이 호르무즈 해협을 통과한 뒤 이같이 움직인 것으로 알려졌다. 블룸버그 통신은 “만약 유니버설 위너호가 통과에 성공한다면 한국 유조선으로서는 최초의 호르무즈 해협 통과가 될 것”이라며 “한국과 중국 유조선 3척이 이곳을 지나면 전쟁 발발 후 호르무즈 해협의 대형 유조선 통항량이 가장 많은 날로 기록될 것”이라고 설명했다.