세금 먹튀 ‘외국인 용병 선수’ 등 5명… 국세청, 국제 공조로 339억원 환수

세줄 요약 국세청이 국내 리그에서 뛰다 세금을 내지 않고 해외로 이적한 외국인 용병과 해외에 재산을 숨긴 고액 체납자 5명을 상대로 3개국 과세당국과 공조해 339억원을 환수했다. 외국인 선수와 그룹 총수의 은닉 재산도 압류했다. 3개국 과세당국 공조로 체납세금 339억원 환수

해외 이적 외국인 선수·재산 은닉 체납자 추적

권혁 시도그룹 회장 등 고액 체납자 압류

2026-04-28 B3면

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국세청이 국내 프로야구·프로축구 리그에서 뛰다 세금을 내지 않고 해외로 이적한 ‘외국인 용병’과 해외에 재산을 은닉한 그룹 총수 등 악성 체납자를 상대로 ‘국제 공조’를 통해 300억원대의 세금을 받아냈다.국세청은 지난해 7월 이후 9개월간 3개국 과세당국과 공조해 외국인 3명과 내국인 2명 등 총 5명을 상대로 339억원의 체납 세금을 환수했다고 27일 밝혔다.고액 연봉을 받는 외국인 용병 A선수는 국내에서 수익을 올리고도 세금을 내지 않고 해외 구단으로 이적했다. 국세청은 해당국 과세당국을 통해 재산 내역을 확보한 뒤 징수 공조에 나섰다. A선수는 그제야 국내 대리인을 통해 3억여원의 체납 세금을 냈다.4000억원에 이르는 세금을 14년째 내지 않고 있는 권혁 시도그룹 회장도 국세청의 공조망에 걸렸고 재산 일부가 환수됐다. 국세청은 권 회장이 차명으로 지배해 온 외국 법인 한 곳을 ‘제2차 납세의무자’로 지정한 뒤 제3국에 숨겨둔 예금을 찾아내 압류했다.하지만 ‘탈세 용병’ 19명(야구선수 8명·축구선수 11명)이 내지 않은 세금만 94억원에 이르는 것으로 집계됐다. 2015년과 2016~2017년 전북현대모터스에서 선수 생활을 한 브라질 출신 에두는 11억 6100만원을 체납했다. 같은 구단에서 2012~ 2016년까지 5년간 활동한 레오나르도는 11억 5700만원을 체납한 채 아랍에미리트(UAE) 프로축구팀 알 자지라로 이적했다. 야구선수 중에는 2017~2018년 삼성라이온즈에서 활동한 팀 아델만이 5억 9700만원을 내지 않고 한국 무대를 떠났다. 국세청은 국제공조를 강화해 체납세액을 끝까지 징수할 계획이다. ﻿