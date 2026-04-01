엔젤루트장학회, 일본 어학연수 연계 글로벌 진로 프로그램 본격화… 교육청 대상 사업 추진

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엔젤루트장학회(Angelroute Scholarship Foundation)는 전국 17개 시·도 교육청을 대상으로 장학사업 관련 공문 발송을 완료하고, 일본 어학연수 연계 글로벌 진로 프로그램을 포함한 글로벌 인재 육성 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.이번 공문 발송은 전국 단위 교육기관과의 공식적인 행정 절차를 기반으로 진행된 것으로, 향후 고등학교 및 대학교를 대상으로 한 진로 교육 프로그램과 장학사업 운영의 기반을 마련하는 단계로 평가된다.엔젤루트장학회는 그간 청소년 및 청년을 대상으로 진로 탐색과 글로벌 역량 강화를 위한 다양한 공익 활동을 지속해 왔으며, 특히 국제 교류와 연계한 교육 프로그램을 통해 실질적인 진로 설계 기회를 제공하는 데 중점을 두고 있다.이번 사업은 단순 장학금 지원을 넘어, 학생 개인의 적성과 진로 방향에 맞춘 단계별 프로그램으로 구성된다. 특히 일본 어학연수와 연계한 글로벌 진로 프로그램을 통해 학생들이 실제 해외 교육 환경을 경험하고, 진로 방향을 구체화할 수 있도록 지원할 예정이다.주요 내용은 ▲진로 설계 워크숍 ▲국제 교류 연계 프로그램 ▲글로벌 진출 진로 컨설팅 등으로, 고등학교 및 대학교 재학생을 대상으로 운영될 예정이다.엔젤루트장학회 관계자는 “전국 교육청 대상 공문 발송을 통해 행정적 기반을 마련한 만큼, 앞으로 고등학교 및 대학교와의 연계를 통해 보다 체계적인 진로 교육과 글로벌 인재 육성 프로그램을 확대해 나갈 계획”이라며 “학생들이 실질적인 진로 방향을 설정하고 글로벌 역량을 갖출 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.한편, 엔젤루트장학회는 향후 전국 단위 교육기관과의 협력을 바탕으로 장학사업 및 국제교류 프로그램을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.