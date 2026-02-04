‘매출 2배·영업익 3배’ 에이피알, 지난해 역대 최대 실적 달성

이미지 확대 에이피알 메디큐브 미국 뉴욕 팝업스토어. 에이피알 제공 닫기 이미지 확대 보기 에이피알 메디큐브 미국 뉴욕 팝업스토어. 에이피알 제공

글로벌 뷰티 기업 에이피알은 지난해 역대 최대 매출과 영업이익을 달성했다고 4일 밝혔다.공시에 따르면 에이피알은 지난해 연결 기준 연간 매출액 1조 5273억원과 영업이익 3654억원을 낸 것으로 잠정 집계됐다. 매출액은 전년 대비 111%, 영업이익은 198% 증가한 수치로 사상 최대 실적을 경신했다. 영업이익률은 24%를 기록했다.지난해 4분기도 연결 기준 매출액 5476억원으로 분기 사상 최대 실적을 달성했다. 영업이익은 1301억 원으로 전년 동기 대비 228% 증가했다. 특히 해당 분기에는 해외 매출액이 4746억원을 기록해 전체 매출의 87%를 차지했다.사업 부문별로는 화장품 부문의 성장이 단연 두드러졌다. 화장품 부문은 베스트셀러의 포트폴리오 확대로 4분기 매출액 4128억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 255%의 높은 성장률을 보였다. 미국과 일본 등 주요 시장을 중심으로 메디큐브 브랜드 수요가 확대된 가운데 연간 화장품 매출액 1조원을 달성했다. 뷰티 기기 부문도 글로벌 판매 지역 및 유통 채널 다변화 전략을 통해 4분기 매출액 1229억원, 연간 매출액 4070억원을 기록했다.지난해 해외 매출액은 1조 2258억원으로 전년 대비 207% 성장했으며, 매출 비중은 55%에서 80%로 대폭 확대됐다. 온오프라인 채널의 동반 성장으로 미국과 일본 등 주요 시장에서 최대 실적을 기록했으며, 유럽을 비롯한 기타 지역에서도 고른 성과를 거두며 글로벌 전역에서 성장세를 이어갔다.에이피알 관계자는 “지난해 창립 이후 처음으로 연 매출 1조 5000억원을 돌파하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증한 해였다”며 “올해는 주력 사업의 글로벌 확장을 가속화해 지속 가능한 성장 구조를 완성해 나가겠다”고 말했다.