국도 달리던 승용차 가드레일 충돌…40대 운전자 숨져

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20일 오후 10시 9분쯤 경북 경산시 와촌면 4번 국도에서 영천 방향으로 달리던 승용차가 가드레일을 들이받았다.이 사고로 운전자 A(40대)씨가 숨졌고, 함께 타고 있던 3명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.경찰은 부상자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.