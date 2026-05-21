국도 달리던 승용차 가드레일 충돌…40대 운전자 숨져

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국도 달리던 승용차 가드레일 충돌…40대 운전자 숨져

김상화 기자
입력 2026-05-21 08:28
수정 2026-05-21 08:28
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20일 오후 10시 9분쯤 경북 경산시 와촌면 4번 국도에서 영천 방향으로 달리던 승용차가 가드레일을 들이받았다.

이 사고로 운전자 A(40대)씨가 숨졌고, 함께 타고 있던 3명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 부상자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

경산 김상화 기자
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