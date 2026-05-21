사회 국도 달리던 승용차 가드레일 충돌…40대 운전자 숨져 김상화 기자 입력 2026-05-21 08:28 수정 2026-05-21 08:28 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/05/21/20260521500013 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기 20일 오후 10시 9분쯤 경북 경산시 와촌면 4번 국도에서 영천 방향으로 달리던 승용차가 가드레일을 들이받았다.이 사고로 운전자 A(40대)씨가 숨졌고, 함께 타고 있던 3명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.경찰은 부상자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 경산 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지