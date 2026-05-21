마음돌봄부터 상생까지… 롯데백화점, 10년 동행 ‘선순환’

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마음돌봄부터 상생까지… 롯데백화점, 10년 동행 ‘선순환’

입력 2026-05-21 08:45
수정 2026-05-21 08:45
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롯데호텔 제주에서 진행한 2026년 롯데백화점 동행 워크숍 단체사진. 롯데백화점 제공
롯데호텔 제주에서 진행한 2026년 롯데백화점 동행 워크숍 단체사진. 롯데백화점 제공


롯데백화점이 소외계층의 마음을 돌보는 사회공헌 캠페인 ‘리조이스’(RE:JOICE)와 중소 협력사 대상의 ‘동행 워크숍’을 각각 10년간 이어오고 있다.

‘여성 우울증 인식 개선’으로 출발한 리조이스 캠페인은 2022년부터 전 사회 구성원을 위한 ‘마음돌봄’으로 대상을 확장했다. 롯데백화점은 지난 10년간 약 100억원 규모의 기부금을 출연했으며, 현재 4개 거점에서 일반 상담소 절반 가격으로 ‘리조이스 심리 상담소’를 운영 중이다. 이곳의 수익금 전액은 지역사회에 환원된다.

롯데백화점의 상생 철학은 협력사 지원으로도 이어진다. 최근 제주에서 열린 동행 워크숍은 2014년 ‘힐링캠프’로 시작해 올해로 10회째를 맞았다. 200여개 중소 파트너사 관계자들과 백화점 바이어들이 참여해 교류와 소통의 시간을 가졌다.

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