환경공단, 하수처리수 활용한 새 에너지 자원 확보 모색

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임상준(왼쪽 두 번째) 한국환경공단 이사장이 지난 19일 서울 강서구 서남물재생센터를 방문해 현장점검하고 있다. 한국환경공단 제공
기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 지난 19일 서울 서남물재생센터를 방문해 하수처리수를 활용한 ‘하수열’ 공급 현황을 점검하고, 보급 확대를 위한 현장 간담회를 개최했다고 21일 밝혔다.
전국 하수처리장은 공공부문 전체 전력 사용량의 약 13.3%를 차지하는 대표적인 ‘에너지 다소비’ 시설이다. 하지만 현행법적 테두리가 발목을 잡고 있다. 하수열은 현행 ‘신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법’상 재생에너지로 명확히 분류되지 않아 국가 재정 지원을 받는 데 한계가 따르기 때문이다.
이에 따라 이날 간담회에서는 하수열 활용을 가로막는 기술적·제도적 걸림돌을 제거하고, 안정적인 보급 체계를 구축하기 위한 지원 방향이 집중적으로 논의됐다.
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