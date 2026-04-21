KPGA 우리금융 챔피언십, 프로암 대신 초등학생 꿈나무 멘토링 라운드

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KPGA 우리금융 챔피언십, 프로암 대신 초등학생 꿈나무 멘토링 라운드

권훈 기자
입력 2026-04-21 16:28
수정 2026-04-21 16:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
우리금융그룹 후원 선수 이정환과 라운드하는 용현서. 우리금융그룹 제공.
우리금융그룹 후원 선수 이정환과 라운드하는 용현서. 우리금융그룹 제공.


23일 시작하는 한국프로골프(KPGA)투어 우리금융 챔피언십은 프로암을 열지 않는다.

프로 골프 대회를 주최하는 타이틀 스폰서 기업으로는 이례적이다.

대회 하루나 이틀 전 대회 코스에서 대회에 출전하는 프로 선수들이 타이틀 스폰서 기업이 초대한 손님들과 라운드, 식사, 사진 촬영 등을 하는 프로암은 거액의 상금과 대회 개최 비용을 대고 프로 대회를 여는 이유다.

우리금융 챔피언십 타이틀 스폰서 우리금융그룹은 대회 개막 이틀 전인 21일 대회 코스인 경기도 파주시 서원밸리GC에서 ‘우리금융 드림라운드’를 치렀다. 작년에 이어 두번째다.

‘우리금융 드림라운드’에 초대받은 손님은 지방 골프 특성화 학교를 비롯해 전국 초등학교 골프 유망주들이다.

올해는 저소득·취약계층 및 인구소멸 위기 지역 학생들을 우선적으로 초청해, 상대적으로 기회가 부족했던 꿈나무들에게 실질적인 성장의 기회를 제공하는데 역점을 뒀다.

이날 행사는 KPGA 투어 정상급 프로 36명과 주니어 선수 72명이 참가했다. 프로 선수 1명이 주니어 2명과 함께 18홀을 돌았다.

참가한 주니어들은 필드에서 프로의 기술과 노하우를 직접 전수받는 꿈같은 경험을 누렸다.

지난해 언니 용현정(세종시 해밀중1년)과 나란히 참가해 화제를 모았던 용현서(세종시 해밀초5년)는 올해도 초청을 받았다. 용현서는 지난해 초등연맹 8개 대회 중 7개 대회에서 우승했다.

국가대표 주니어 상비군으로 활약중인 언니 용현정은 올해 중학교에 진학하며 참가하지 못했다.

우리금융그룹은 어려운 환경을 극복하고, 우수한 기량을 보여준 자매의 꿈을 응원하기 위해 두 자매 모두를 장학 지원 대상으로 선정했다.

우리금융그룹은 이번 대회의 수익금과 프로들이 기부한 상금 일부를 활용해 참가 학생들에게 개인훈련 지원금과 장학금을 전달하고, 해당 학교에는 발전기금을 지원하는 등 내실 있는 후원 사업을 전개할 방침이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

우리금융그룹 관계자는 “드림라운드는 미래 세대에게 희망을 전하는 ‘따뜻한 금융’의 역할을 수행하겠다는 그룹의 진정성이 담긴 프로젝트”라며 “단순한 일회성 이벤트를 넘어 미래세대 육성을 위한 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
우리금융 챔피언십에서 일반적인 프로암 대신 개최한 행사는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로