유럽 무인차량 사업 공략…한화에어로, 유럽기업과 협력

밀렘 로보틱스와 ‘UGV 사업’ 협력계약

이미지 확대 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 국제 방산전시회 ‘BSDA 2026’에서 14일(현지시간) 한화와 밀렘 로보틱스 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박병호 한화에어로스페이스 LS4사업단장, 쿨다르 바르시 밀렘 로보틱스 CEO, 임경욱 한화에어로스페이스 루마니아 법인 법인장, 비오렐 미놀레 루마니아 방위산업협회 회장. 한화에어로스페이스 제공 닫기 이미지 확대 보기 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 국제 방산전시회 ‘BSDA 2026’에서 14일(현지시간) 한화와 밀렘 로보틱스 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박병호 한화에어로스페이스 LS4사업단장, 쿨다르 바르시 밀렘 로보틱스 CEO, 임경욱 한화에어로스페이스 루마니아 법인 법인장, 비오렐 미놀레 루마니아 방위산업협회 회장. 한화에어로스페이스 제공

세줄 요약 한화에어로스페이스가 유럽 무인체계 전문기업 밀렘 로보틱스와 손잡고 루마니아 무인지상차량 사업에 뛰어들었다. BSDA 2026에서 협력 계약을 맺고 현지 생산·공급 체계를 구축해 유럽과 NATO 시장으로 확대할 계획이다. 밀렘 로보틱스와 루마니아 UGV 협력 계약 체결

BSDA 2026서 공동 참여로 유럽 시장 공략 본격화

현지 생산·공급 체계 구축과 추가 개발 추진

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한화에어로스페이스가 유럽 무인체계 전문기업 밀렘 로보틱스와 손잡고 루마니아 무인지상차량(UGV) 사업을 공략한다.한화에어로스페이스는 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 국제 방산전시회 ‘BSDA 2026’에서 밀렘 로보틱스와 ‘UGV 사업 공동 참여를 위한 협력 계약’을 체결했다고 15일 밝혔다.최근 안보환경 변화에 따라 유럽 및 북대서양조약기구(NATO) 회원국들 중심으로 다목적 무인체계 도입 수요가 증가하고 있다. 루마니아 역시 차세대 UGV 도입을 추진 중이다.한화에어로스페이스는 이번 협력을 계기로 루마니아 내 무인 솔루션 현지 생산·공급 체계를 구축하고 향후 유럽 시장으로 사업을 확대할 계획이다.한화에어로스페이스는 아리온스멧, 그룬트 등 차륜형 UGV 플랫폼을 보유하고 있고, 밀렘 로보틱스는 글로벌 시장에서 인정받는 궤도형 UGV 플랫폼 테미스를 갖고 있다. 양사는 현재 보유한 플랫폼보다 더 큰 규모의 궤도형 UGV도 함께 개발 중이다.쿨다르 바르시 밀렘 로보틱스 최고경영자(CEO)는 “한화에어로스페이스와 루마니아 내 생산역량 확대 및 지역 방산 생태계 활성화에 기여할 것”이라고 말했다. 임경욱 한화에어로스페이스 루마니아 법인장은 “루마니아 작전환경에 최적화된 솔루션을 제공하는 동시에 유럽과 나토 시장에서 무인체계 포트폴리오를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.