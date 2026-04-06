마스터스 앞둔 김시우, 막판 분전 끝에 공동10위

이미지 확대 김시우가 PGA투어 발레로 텍사스 오픈 최종 라운드에서 티샷을 날리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김시우가 PGA투어 발레로 텍사스 오픈 최종 라운드에서 티샷을 날리고 있다.

이미지 확대 PGA투어 발레로 텍사스 오픈에서 우승한 J.J. 스펀이 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 PGA투어 발레로 텍사스 오픈에서 우승한 J.J. 스펀이 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다.

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김시우가 시즌 첫번째 메이저대회 마스터스를 앞두고 기분 좋은 톱10 진입을 이뤘다.김시우는 6일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오의 TPC 샌안토니오(파72)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 발레로 텍사스 오픈(총상금 980만 달러) 최종 라운드에서 5언더파 67타를 몰아쳤다.최종합계 11언더파 277타의 김시우는 공동10위에 올랐다.이번 시즌 네번째 톱10 진입이다.김시우는 전날까지 3라운드 14번 홀까지는 공동22위에 머물러 10위 이내로 올라서기가 쉽지 않아보였다.3라운드 잔여 경기에서 1타를 더 잃어 공동39위까지 밀렸던 김시우는 4라운드에서는 버디 6개를 쓸어담는 뒷심을 보였다.김시우는 오는 9일 밤 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽에서 열리는 마스터스에 출전한다.이번 대회 이후 병역 의무 이행을 위해 귀국하는 것으로 알려진 김성현은 최종 합계 9언더파 279타로 공동 21위에 올랐다.우승은 작년 US오픈 챔피언 J.J. 스펀(미국)에 돌아갔다.스펀은 이날 5언더파 67타를 때려 합계 17언더파 271타로 우승했다. 통산 3승째다.스펀은 306야드 짧은 파4홀인 17번 홀에서 티샷을 그린에 올린 뒤 3m 이글 퍼트를 넣어 승기를 잡았다.3라운드까지 선두였던 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)는 최종 라운드에서 2타를 줄이는 데 그쳐 마이클 김(미국), 맷 월리스(잉글랜드)와 1타차 준우승에 만족해야 했다.