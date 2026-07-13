키움, 하영민과 8년간 80억원에 비FA 계약

세줄 요약 키움 히어로즈가 우완투수 하영민과 2027년부터 2034년까지 8년, 총액 80억원 규모의 비FA 다년계약을 체결했다. 이는 구단이 맺은 비FA 계약 중 최고액이며, 리그 전체로도 역대 여섯 번째에 해당했다. 하영민은 팀의 선발 한 축으로 자리 잡았다. 키움, 하영민과 8년 총액 80억원 계약 체결

비FA 다년계약 중 구단 최고액, 리그 여섯 번째

하영민, 선발 한 축으로 성장하며 재계약 성사

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한화 이글스 류현진(8년 170억원), SSG 랜더스 김광현(4년 151억원), NC 다이노스 구창모(7년 132억원), kt wiz 고영표(5년 107억원), 롯데 자이언츠 박세웅(5년 90억원) 등에 이어





키움이 체결한 비FA 다년계약 가운데서는 최고액이다.

지난해 송성문(현 샌디에이고 파드리스)이 6년 총액 120억원 규모의 비FA 다년계약을 체결했으나 송성문이 포스팅 시스템을 통해 메이저리그로 진출하면서 계약이 백지화됐다.

하영민은 오랜 시간 팀과 함께 성장하며 자신의 가치를 증명한 프랜차이즈 선수다. 앞으로도 지금처럼 책임감을 갖고 팀의 중심 선수로서 후배들에게 좋은 본보기가 돼주길 바란다. 히어로즈를 대표하는 선수로 오랫동안 활약해주길 기대한다”고 계약 배경을 설명했다.

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키움 히어로즈가 우완투수 하영민과 8년 동안 총액 80억원에 다년계약을 맺었다.키움은 13일 하영민과 2027년부터 2034년까지 계약기간 8년, 연봉과 옵션 포함 총액 80억원(세부 내용 비공개) 규모에 비FA 다년계약을 맺었다고 밝혔다.자유계약선수(FA)가 아닌 다년계약 규모로는역대 여섯 번째에 해당한다.하영민은 올시즌 선발 12차례 포함 15경기에 등판해 3승 5패 평균자책점 4.16을 기록했다. 통산 성적은 34승 40패 9홀드 평균자책점 4.96이다. 2년 전부터 키움 선발의 한 축을 맡고 있으며 2024년 9승으로 커리어하이를 찍었다.키움 구단은 “하영민은 “좋은 조건을 제시해 준 구단에 정말 감사드린다. 이번 계약을 통해 영원한 히어로즈 선수로 남을 기회를 얻게 돼 더욱 뜻깊게 생각한다. 앞으로도 선배들에게 많이 배우고, 후배들에게는 좋은 본보기가 될 수 있도록 노력하겠다. 그리고 팀이 더 높은 곳으로 올라갈 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.