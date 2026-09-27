북한 역도, 세계기록 7개로 ‘번쩍’…12년 만의 LA 올림픽 향해 간다

북한 이번 대회 역도 세계기록 7개

오광옥 “세계기록만으론 부족”

“올림픽 금메달까지 최선 다할 것”

이미지 확대 북한 여자 역도선수 리성금이 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 용상 2차 시기에 121kg을 들어 올리고 있다. 나고야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 여자 역도선수 리성금이 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 용상 2차 시기에 121kg을 들어 올리고 있다. 나고야 연합뉴스

세줄 요약 북한 역도 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 세계기록 7개를 갈아치우며 금메달 4개, 은메달 2개를 수확했다. 리성금, 오광옥, 박진해가 잇따라 신기록을 세우며 2028 LA 올림픽 복귀와 우승 가능성을 높였다. 북한 역도, 아시안게임서 세계기록 7개 경신

리성금·오광옥·박진해, 잇단 신기록 행진

2028 LA 올림픽 복귀와 우승 기대 고조

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북한이 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도에서 세계기록을 쏟아내며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 우승 기대감을 높이고 있다.북한 역도 대표팀은 25일까지 6개 세부 종목에서 금메달 4개와 은메달 2개를 획득했고, 세계기록 7개를 갈아치웠다. 포문은 여자 역도 49㎏급 리성금(28)이 열었다. 리성금은 지난 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 결승에서 인상 94㎏, 용상 121㎏, 합계 215㎏을 들어 올리며 금메달을 목에 걸었다. 세 부문 모두 세계기록으로 인상은 종전 기록보다 1㎏, 용상은 무려 6㎏을 더 들어 올렸다. 리성금은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임, 2022 항저우 아시안게임에 이어 3회 연속 정상에 서며 북한 선수단에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다.오광옥(24)도 25일 여자 역도 57㎏급에서 인상 104㎏, 용상 134㎏, 합계 238㎏을 기록하며 세 부문에서 세계 신기록을 달성했다. 이날 여자 61㎏급 박진해(23)는 용상 139㎏을 들어 올리며 세계신기록을 추가하면서 북한은 세계기록 7개를 갈아치웠다.북한은 아시안게임에 만족하지 않고 올림픽까지 정조준하고 있다. 리성금은 다가오는 LA 올림픽에 맞춰 체급을 올릴 생각이 있냐는 외신들의 질문에 “그렇다”고 답했다. 오광옥은 25일 AFP에 “LA에서 금메달을 따기 위해 최선을 다하겠다. 세계기록만으로는 충분하지 않다”고 말했다.북한이 2028 LA 올림픽 역도에 출전하면 2016 리우데자네이루 올림픽 이후 12년 만의 올림픽 복귀다. 북한은 코로나19 국경 봉쇄를 이유로 2020 도쿄 올림픽을 건너뛰었고, 국제대회 복귀가 늦어지면서 2024 파리 올림픽 출전권도 따지 못했다. 하지만 북한 역도는 지난해 노르웨이 푀르데에서 열린 세계역도선수권대회에서 합계 부문에서 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 1개 등 총 9개의 메달을 기록하며 종합 1위를 차지하는 등 여전한 저력을 과시하고 있다.AFP는 26일 북한의 역도 강세가 장기간 축적된 전략 종목 육성의 결과라며, 북한 당국이 근력과 기술처럼 훈련으로 통제 가능한 요소의 비중이 큰 종목에 제한된 자원을 집중한다고 분석했다.