야구 특별시 ‘대전’ 리얼 야구 예능 ‘불꽃야구2’ 유치

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-03-13 10:20
수정 2026-03-13 10:20
지난해에 이어 2년 연속 유치, 한밭야구장 사용

이미지 확대
대전 한밭야구장. 서울신문 DB
대전 한밭야구장. 서울신문 DB


은퇴한 레전드 선수들이 아마추어 팀과 대결하며 인기를 끈 ‘불꽃야구’가 올해에도 대전에서 열린다.

대전시는 13일 제작사인 스튜디오 C1, 스포츠 ESG 기업 국대와 리얼 야구 콘텐츠 ‘불꽃야구2’ 유치 및 한밭야구장을 우선 사용하는 내용의 3자 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 시는 한밭야구장과 부대시설 대관 등 행정 절차를 지원한다. C1은 불꽃야구2의 기획·제작·촬영과 콘텐츠 운영·관리, 국대는 한밭야구장 운영 및 관리 실무, 현장 운영 등을 담당한다.

불꽃야구2는 은퇴한 레전드 선수들과 전국 최강의 고교·대학·독립구단이 맞붙는 리얼 야구 예능으로 C1의 스트리밍 홈페이지를 통해 방송된다. 2026년 시즌에는 공개 모집을 통해 선발된 선수들이 한밭야구장에서 촬영 및 직관 경기를 진행하고 새로운 콘텐츠를 가미해 흥미진진한 경기를 선보일 예정이다.

시는 지난해 뜨거웠던 열기를 올해에도 되살려 야구팬의 관심을 대전으로 이끄는 동시에 도시 홍보와 관광 수요를 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한밭야구장은 1964년 개장 후 대전 야구 역사의 상징적인 공간으로, 지난해 리모델링 후 유소년·생활체육·각종 전국대회와 새로운 야구 콘텐츠를 담아내고 있다. 시는 유소년부터 생활체육, 프로로 이어지는 대전의 야구 생태계를 구축한다는 계획이다.

이장우 대전시장은 “지난해 한화 이글스의 선전과 프로야구 올스타전 유치, 류현진 배 우수 초청 중학 야구대회 신설에 이어 ‘불꽃야구2’ 유치로 야구 특별시의 위상을 높이고 있다”며 “한밭야구장이 대전 야구의 ‘성지’로 재조명받을 수 있도록 복합 공간으로 활용할 계획”이라고 밝혔다.
대전 박승기 기자
