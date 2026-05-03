‘의장 도전’ 조정식, 대통령 정무특보직 사퇴…李 “수고 많으셨다”

민주당 내 최다선…정책통 정평

李 “함께 해줘 진심으로 감사”

김태년·박지원 의원과 ‘3파전’

이미지 확대 22대 후반기 국회의장에 도전하는 조정식 더불어민주당 의원이 지난달 27일 국회 의원회관에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 2026.4.27 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 22대 후반기 국회의장에 도전하는 조정식 더불어민주당 의원이 지난달 27일 국회 의원회관에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 2026.4.27 홍윤기 기자

세줄 요약 조정식 더불어민주당 의원이 대통령 정무특별보좌관직을 사퇴하고 22대 후반기 국회의장 도전을 공식화했다. 그는 당정청을 잇는 소통의 가교로 일했다며 국민주권국회와 민생 국회를 향해 더 낮은 자세로 뛰겠다고 밝혔다. 이재명 대통령은 수고 많았다며 감사 뜻을 전했다. 정무특보직 사퇴, 국회의장 도전 공식화

당정청 소통 가교 역할, 4개월 활동 정리

이재명 대통령 감사 표명, 경선 절차 진행

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22대 후반기 국회의장에 도전하는 조정식(6선·경기 시흥을) 더불어민주당 의원이 3일 대통령 정무특별보좌관직을 내려놓는다고 밝혔다.조 의원은 이날 엑스(X)에 “지난해 12월 28일 임명 후 4개월 당정청을 하나로 잇는 ‘소통의 가교’로 막중한 책임감으로 일했다. 오늘(3일) 이재명 대통령 정무특별보좌관직을 내려놓는다”라며 “이제는 더 담대한 길 앞에 서고자 한다. 국민주권국회·민생 국회를 향한 발걸음을 더 낮은 자세로, 힘차게 내딛겠다”고 밝혔다.그러면서 “6선의 검증된 안정감으로 국민께서 주신 소명에 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조하며 차기 의장 도전을 공식화했다.이 대통령은 조 의원의 글을 엑스에 공유하며 “그간 수고 많으셨다. 언제나 함께 해주셨는데 진심으로 감사하다”고 적었다.조 의원은 4일 당내 국회의장 경선 후보 등록을 진행할 것으로 알려졌다. 민주당은 오는 11~12일 권리당원 온라인 투표(20%)와 13일 당일 의원 현장 투표(80%)를 합산해 차기 국회의장 후보를 선출할 계획이다. 현재 조 의원과 경쟁할 후보군으로는 5선인 김태년·박지원 더불어민주당 의원이 거론된다.