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호르무즈 봉쇄 후 한국 유조선 두 번째 ‘홍해’ 통과

김중래 기자
김중래 기자
입력 2026-05-03 11:37
수정 2026-05-03 11:37
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원유 200만배럴 추가 공급 예정

호르무즈 해협을 통과하지 못하고 정박해 있는 유조선.[출처=연합뉴스]
호르무즈 해협을 통과하지 못하고 정박해 있는 유조선.[출처=연합뉴스]


중동 사태로 호르무즈 해협이 봉쇄된 후 홍해를 통한 두 번째 원유 운송이 이뤄졌다.

해양수산부는 3일 오전 10시 기준 한국 선박이 홍해를 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔다. 지난달 17일에 이어 두 번째다.

사우디아라비아는 호르무즈 해협을 통한 원유 수출이 봉쇄되자 원유를 파이프라인을 통해 옮겨 홍해에 인접한 얀부항에서 수출하고 있다. 이번 통과로 약 200만 배럴의 원유가 국내에 추가로 공급될 것으로 보인다.

해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유 수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김중래 기자
세줄 요약
  • 호르무즈 봉쇄 뒤 홍해 통한 두 번째 원유 운송
  • 한국 유조선, 국내로 약 200만 배럴 추가 공급
  • 해수부, 실시간 모니터링과 안전 지원 강화
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