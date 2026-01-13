‘메이저 사냥꾼’ 캡카, PGA투어로 전격 복귀

이미지 확대 LIV 골프를 떠나 PGA투어로 전격 복귀하는 브룩스 켑카. 닫기 이미지 확대 보기 LIV 골프를 떠나 PGA투어로 전격 복귀하는 브룩스 켑카.

미국프로골프(PGA)투어에서 ‘메이저 사냥꾼’으로 명성이 높은 브룩스 켑카(미국)가 LIV 골프를 떠나 PGA투어로 복귀한다.PGA투어는 켑카가 이달 달 열리는 PGA투어 파머스 인슈어런스 오픈에 PGA투어 회원 자격으로 출전한다고 13일(한국시간) 밝혔다. 켑카는 이어 피닉스 오픈 등 PGA투어 대회에 줄곧 출전한다.당장은 시그니처 이벤트에는 출전권은 주어지지 않았지만 자력으로 출전권을 따낼 수는 있다.켑카는 2022년 LIV 골프로 옮기면서 PGA투어에서 퇴출됐다.PGA투어가 주관하지 않는 4개 메이저대회에는 계속 출전했으나 PGA투어가 주관하는 대회에는 발을 들여놓지 못했다.PGA투어로 돌아오고 싶어도 1년 동안 출전하지 못하는 처지였다.하지만 PGA투어는 켑카가 LIV 골프를 떠나겠다는 뜻을 밝히자 곧바로 ‘복귀 회원 프로그램’이라는 새로운 제도를 신설해 켑카가 출전 금지 1년 징계를 받지 않고 곧바로 PGA투어애 복귀하도록 길을 열어줬다.‘복귀 회원 프로그램’은 2년 이상 PGA투어를 떠났던 선수 가운데 메이저대회와 플레이어스 챔피언십 우승자는 1년 출전 금지를 적용하지 않는 게 골자다.다만 올해 페덱스컵 보너스와 앞으로 5년 동안 선수 영향력 지수 보너스를 받지 못하는 경제적 불이익을 감수한다. 또 500만 달러를 기부금으로 내놓아야 한다.하지만 이런 경제적 불이익은 켑카가 LIV 골프로 이적하면서 받은 사이닝 보너스, LIV 골프애서 뛰면서 벌어들인 상금 등을 고려하면 타격은 크지 않아 보인다.켑카가 LIV 골프를 떠나 PGA투어로 복귀하는 이유가 돈이 아니기 때문에 켑카도 선뜻 받아들였다.켑카는 PGA투어 통산 9승 가운데 5승을 메이저대회에서 따냈다. 큰 대회에 강한 그는 메이저대회에서만큼은 14승의 타이거 우즈(미국)를 뛰어 넘을 것이라는 기대를 모았다.켑카의 복귀로 LIV 골프는 간판 선수 한명을 잃게 됐고 PGA투어는 흥행에서 LIV 골프를 압도할 자산을 보탰다.PGA투어는 내친 김에 LIV 골프의 흥행을 책임지는 정상급 선수들의 복귀를 부추기는 수순에 나섰다.켑카에 적용한 ‘복귀 회원 프로그램’ 은 브라이슨 디섐보(미국), 욘 람(스페인), 캐머런 스미스(호주) 등 3명의 LIV 골프 선수들에게 해당된다.PGA투어는 ‘복귀 회원 프로그램’은 한시적으로만 운영된다는 점을 강조했다. 디섐보, 람, 스미스에게 결단을 촉구하는 모양새다.