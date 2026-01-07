이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이해인 명품 연기… 밀라노서 일낸다
다음달 열리는 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글에 출전하는 이해인이 6일 서울 노원구 태릉선수촌 실내빙상장에서 훈련하고 있다. 이해인은 국가대표 2차 선발전 마지막 날인 지난 4일 프리스케이팅에서 ‘역전 드라마’를 펼치며 올림픽 출전권을 따냈다.
연합뉴스
연합뉴스
다음달 열리는 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글에 출전하는 이해인이 6일 서울 노원구 태릉선수촌 실내빙상장에서 훈련하고 있다. 이해인은 국가대표 2차 선발전 마지막 날인 지난 4일 프리스케이팅에서 ‘역전 드라마’를 펼치며 올림픽 출전권을 따냈다.
연합뉴스
2026-01-07 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이해인은 어떤 종목으로 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는가?