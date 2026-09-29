오세훈, 충주서 ‘삶의 질 특별시’ 알렸다…충주 학생도 ‘서울런’ 쓴다

내년 하반기부터 취약계층 고등학생 250명 ‘충주런’

공무원 등 200명 대상 특강도…“청년 AI 지원도 계획”

이미지 확대 강연하는 오세훈 서울시장 오세훈 서울시장이 29일 충주시청에서 ‘삶의 질 특별시, 서울’을 주제로 특강을 하고 있다.

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이미지 확대 서울특별시-충주시 서울런 업무협약식 오세훈 서울시장(왼쪽)과 이동석 충주시장이 29일 충주시청 중회의실에서 열린 ‘서울특별시-충주시 서울런 업무협약식’에서 기념 촬영하고 있다.

서울시 제공·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울특별시-충주시 서울런 업무협약식 오세훈 서울시장(왼쪽)과 이동석 충주시장이 29일 충주시청 중회의실에서 열린 ‘서울특별시-충주시 서울런 업무협약식’에서 기념 촬영하고 있다.

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세줄 요약 오세훈 서울시장이 충주에서 특강을 열고 건강, 외로움 해소, 자존감을 행복의 핵심으로 제시했다. 서울시는 충주시와 협약을 맺고 2027년 하반기 서울런을 도입해 취약계층 학생의 학습을 지원하고, 교육격차 해소 모델을 전국으로 넓히겠다고 밝혔다. 충주 특강서 삶의 질·행복 가치 강조

서울런 충주 도입 협약, 교육격차 해소

AI·야간경제·외로움 대책도 함께 제시

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“경제 성장만이 아니라 삶의 질까지 끌어올리는 게 행복을 추구하는 지름길이자, 오늘날 지방정부가 지향해야 할 바입니다.”오세훈 서울시장은 29일 오후 충북 충주시청에서 공무원과 시민 200여명을 대상으로 진행한 ‘삶의 질 특별시, 서울’ 특강에서 이렇게 말했다. 오 시장은 행복을 위한 세 가지 핵심 요소로 건강과 외로움 해소, 자존감을 꼽고 이를 위한 서울의 대표 정책을 소개했다.시민 행복과 교육격차 해소를 위한 대표적 교육사다리 프로그램인 ‘서울런’이 2027년 하반기 충주에 도입된다. 서울시는 이날 충주시와 ‘사교육비 경감 및 교육격차 해소를 위한 업무협약’을 맺고 서울런 플랫폼과 운영 경험을 공유하는 ‘충주런’ 도입을 지원하기로 했다.서울런은 경제적 여건 탓에 배움의 출발선이 달라져서는 안 된다는 오 시장의 ‘약자와의 동행’ 시정 철학을 바탕으로 2021년 시작된 교육복지 정책이다. 온라인 학습 콘텐츠에서 출발해 대학생 멘토와의 1 대 1 멘토링, 진로·진학 상담, 체험·성장 프로그램으로 지원을 넓혔으며 5년간 4만 4000여명이 이용했다.이번 협약은 서울런 모델을 확산하기 위한 8번째 지방정부 협력이다. 앞서 충북도, 강원 평창군, 경기 김포시 등과 협력을 맺었다. 충주시는 서울시의 지원을 바탕으로 내년 하반기부터 취약계층 고등학생 250명에게 온라인 학습 콘텐츠를 우선 지원하고 지원 대상을 단계적으로 확대할 계획이다.오 시장은 협약식에 이어진 특강에서도 자존감과 성취감을 높이기 위한 평생 교육과 기회의 확대를 강조했다. 그는 “출발선부터 완전히 차이가 나는 데 어떻게 공정한 사회라고 느낄 수 있겠느냐”며 “아이들에게 힘을 길러주는 서울런은 이제 전국런으로 발전하고 있다”고 말했다. 그러면서 “앞으로 인공지능(AI)을 활용할 능력이 미래를 좌우할 것”이라며 “청년의 생성형 AI 이용 지원 사업을 위해 이용료를 협상했고, (시의회가) 내년 본예산에 넣어준다고 하니 기대한다”고 밝혔다.오 시장은 또한 “운동에 몰입할 수 있는 도시로 만들기 위해 서울의 공간과 환경을 디자인해왔다”고 설명했다. 민선 9기 들어서 가장 힘을 주고 있는 ‘야간경제’에 대해서는 “경제도 살리고 가족과 건전한 여가를 보낼 수 있도록 도시의 분위기를 만들 것”이라고 말했다. 아울러 “AI가 보편적으로 쓰이면 종일 한마디도 하지 않고 살 수 있겠지만, 진정한 행복은 관계에 있다”며 “준비 중인 ‘외로움 없는 서울 2.0’을 다음주 발표한다”고 예고했다.