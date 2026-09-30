[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 30일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 30일

입력 2026-09-30 00:32
수정 2026-09-30 00:32
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36년생 : 생각과 행동을 자주 바꾸면 원하는 결과를 얻기 어렵다.

48년생 : 답답했던 상황에 새로운 희망과 기회가 찾아온다.

60년생 : 좋은 흐름에서도 방심하면 실수가 생길 수 있다.

72년생 : 중요한 일일수록 침착하고 신중하게 처리하라.

84년생 : 귀인의 도움을 받아 기쁘고 만족스러운 하루다.

96년생 : 꾸준한 태도를 유지하면 좋은 사람의 도움을 받는다.



37년생 : 직접 움직이면 즐거운 일과 좋은 만남이 생긴다.

49년생 : 목표한 성공이 가까이 있으니 끝까지 노력하라.

61년생 : 복잡한 감정을 가라앉혀야 올바른 판단을 한다.

73년생 : 주변의 관심과 인정을 받아 인기가 높아진다.

85년생 : 지나친 변화보다 현재의 위치를 지키는 것이 좋다.

97년생 : 눈앞의 성과에 들뜨지 말고 자신의 역할에 충실하라.

호랑이

38년생 : 하루를 알차고 의미 있게 보내도록 노력하라.

50년생 : 희망적인 소식이 찾아와 마음이 밝아진다.

62년생 : 사람을 대할 때 정성과 최선을 다해야 한다.

74년생 : 실질적인 이익과 반가운 만남이 함께 따른다.

86년생 : 시작이 중요하니 망설이지 말고 첫걸음을 내디뎌라.

98년생 : 작은 일이라도 바로 시작하면 목표에 가까워진다.

토끼

39년생 : 주변의 말보다 자신의 소신에 따라 행동하라.

51년생 : 시작한 일은 확실하게 마무리해야 한다.

63년생 : 먼 이동이나 장거리 외출은 삼가는 것이 좋다.

75년생 : 계획한 일이 원하는 방향으로 순조롭게 풀린다.

87년생 : 목표를 지나치게 높이면 쉽게 지칠 수 있다.

99년생 : 현실적인 목표를 세우고 하나씩 실천하라.



40년생 : 주변 사람에게 덕을 베풀면 복으로 돌아온다.

52년생 : 말과 행동을 신중히 해 불필요한 오해를 피하라.

64년생 : 새로운 일을 벌이기보다 안정과 휴식을 취하라.

76년생 : 이동할 일이 생기면 자신의 형편에 맞게 움직여라.

88년생 : 계획했던 일이 순조롭게 풀려 만족을 얻는다.

00년생 : 욕심을 줄이고 계획대로 움직이면 좋은 결과가 있다.

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41년생 : 가족과 화목하게 지내면 마음이 편안해진다.

53년생 : 자신의 행동과 선택을 돌아보는 시간이 필요하다.

65년생 : 무리하게 추진하면 체면과 재물을 잃을 수 있다.

77년생 : 장거리 여행이나 먼 이동은 다음으로 미루어라.

89년생 : 계획한 일이 생각한 방향대로 움직이기 시작한다.

01년생 : 지난 실수를 돌아보고 같은 일을 반복하지 마라.



42년생 : 따뜻하고 바른 마음을 가지면 좋은 운이 따른다.

54년생 : 달콤한 말이나 과장된 제안에 속지 않도록 하라.

66년생 : 구설이 생기면 운이 약해지니 말을 아껴라.

78년생 : 자신의 형편과 위치에 맞게 행동해야 한다.

90년생 : 욕심을 줄이면 재물운이 좋아지고 실속이 생긴다.

02년생 : 친구의 말보다 자신의 형편과 목표를 먼저 생각하라.



43년생 : 먼 이동이나 자리 변화는 좋은 결과를 얻기 어렵다.

55년생 : 노력한 일에서 분명한 결과와 보상이 나타난다.

67년생 : 귀인의 도움으로 어려운 문제를 쉽게 해결한다.

79년생 : 새로운 사람을 만나며 인간관계가 넓어진다.

91년생 : 주변에 덕을 베풀면 도움과 행운이 돌아온다.

03년생 : 새로운 친구와 모임에서 좋은 경험을 얻는다.

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44년생 : 집안이나 가까운 사람에게 기쁜 일이 생긴다.

56년생 : 주변의 관심과 인기를 얻어 마음이 즐겁다.

68년생 : 욕심을 줄이고 자신의 위치를 지켜야 한다.

80년생 : 사소한 시비가 큰 다툼으로 번지지 않게 하라.

92년생 : 전반적인 운이 상승해 하는 일마다 활기를 띤다.

04년생 : 인기를 얻더라도 겸손한 태도를 유지해야 한다.



45년생 : 변화보다 현재의 자리와 기반을 지키는 것이 좋다.

57년생 : 욕망이 지나치면 기대만큼 실망도 커질 수 있다.

69년생 : 진행하던 일을 중간에 멈추지 않도록 책임감을 가져라.

81년생 : 사람과의 유대가 깊어지고 좋은 관계가 형성된다.

93년생 : 불필요한 만남이나 교제는 줄이는 것이 좋다.

05년생 : 시작한 공부나 활동을 중간에 포기하지 마라.



46년생 : 가까운 사람과 갈등이나 불화가 생기지 않게 하라.

58년생 : 무리한 경쟁보다 서로 협력하는 길을 선택하라.

70년생 : 금전적인 걱정이 생기니 지출을 줄여야 한다.

82년생 : 의욕이 떨어지더라도 맡은 일을 끝까지 처리하라.

94년생 : 낙천적인 생각이 어려움을 이겨내는 힘이 된다.

06년생 : 하기 싫은 일도 책임감을 가지고 마무리하라.

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47년생 : 차분한 마음으로 앞으로의 계획을 새롭게 세워라.

59년생 : 자신의 능력과 형편에 맞게 행동해야 한다.

71년생 : 예상과 다른 결과가 나와도 당황하지 마라.

83년생 : 어려움을 참고 견디면 좋은 일이 찾아온다.

95년생 : 자신이 맡은 역할과 책임을 끝까지 다하라.

07년생 : 계획이 어긋나도 포기하지 말고 다시 도전하라.
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