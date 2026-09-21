동네 후배 언행에 불만…흉기 휘두른 50대 붙잡혀

세줄 요약 경기 김포의 한 편의점에서 50대 남성이 동네 후배와 말다툼을 벌이다 흉기를 휘둘러 특수상해 혐의로 붙잡혔다. 피해자는 복부 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 경찰은 현행범 체포 뒤 구속영장을 신청했다. 편의점 말다툼 중 흉기 휘두른 50대 체포

동네 후배 언행 불만이 범행 동기

피해자 복부 부상, 생명 지장 없음

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후배와 말다툼 도중 흉기를 휘두른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 김포경찰서는 특수상해 혐의로 50대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 21일 밝혔다.A씨는 지난 19일 오후 2시 58분쯤 김포 통진읍 한 편의점에서 30대 남성 B씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.그는 동네 후배인 B씨의 언행에 불만을 품고 말다툼을 벌이는 도중 주머니에 있던 휴대용 칼을 꺼내 범행한 것으로 조사됐다.B씨는 복부 등을 다쳐 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 현행범 체포한 뒤 사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청했다.