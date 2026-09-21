추석 연휴 갑자기 아프면 ‘응급똑똑’… 제주 병·의원 234곳 문 연다

24~27일 제주 응급실 24시간 가동

6개 보건소 오전 9시~오후 6시 진료

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세줄 요약 제주도는 추석 연휴 나흘간 응급의료기관 6곳을 24시간 운영하고, 병·의원 106곳과 약국 89곳, 보건기관 39곳 등 234곳을 지정해 의료 공백을 줄인다. 응급진료상황실도 설치해 문 여는 기관을 안내한다. 추석 연휴 제주 비상진료체계 가동

응급의료기관 6곳 24시간 운영

병·의원·약국 등 234곳 문 열어

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추석 연휴인 오는 24일부터 27일까지 제주지역 응급의료기관이 24시간 운영된다. 병·의원과 약국 234곳도 문을 열어 연휴 기간 의료 공백을 최소화한다.제주도는 추석 연휴 나흘간 도민과 관광객의 의료 이용 불편을 줄이고 응급환자 발생에 대응하기 위해 비상진료체계를 가동한다고 21일 밝혔다.제주도청과 도내 6개 보건소에는 응급진료상황실이 설치된다. 상황실은 연휴 기간 응급의료 상황을 관리하고 응급의료체계 운영 상황을 점검하는 한편 문 여는 의료기관 안내 등을 맡는다.도내 6개 응급의료기관은 연휴 내내 응급실을 24시간 운영한다. 지역별로 문을 여는 병·의원 106곳과 약국 89곳, 보건기관 39곳 등 모두 234곳도 지정해 진료 공백을 줄인다.6개 보건소는 오전 9시부터 오후 6시까지 진료한다. 보건지소와 보건진료소는 지역별 순번제로 운영된다.야간이나 휴일에 어린이가 아플 경우에는 달빛어린이병원 4곳을 이용할 수 있다. 늦은 시간 의약품이 필요한 경우에는 심야약국을 이용하면 된다.도는 특히 가벼운 증상의 환자가 응급실로 몰리는 것을 막기 위해 가까운 병·의원과 약국을 먼저 이용해 줄 것을 당부했다. 응급실 과밀을 막아 중증응급환자가 제때 치료받을 수 있도록 하기 위해서다.연휴 기간 문을 여는 병·의원과 약국 정보는 120콜센터와 119구급상황관리센터, 보건복지부 129콜센터에서 확인할 수 있다. 보건복지부와 제주도·행정시 보건소 홈페이지, 응급의료포털 ‘이젠(E-Gen)’에서도 확인 가능하다.스마트폰에서는 ‘응급의료정보제공(E-Gen)’ 앱과 보건복지부의 ‘응급똑똑’ 앱을 이용하면 된다. 응급똑똑 앱은 증상을 입력하면 이용 가능한 가까운 의료기관을 추천하고 상황별 응급처치 방법도 안내한다.조상범 도 안전건강실장은 “추석 연휴에도 필요한 의료서비스를 제때 이용할 수 있도록 비상진료체계를 운영하겠다”며 “경증환자는 가까운 병·의원을 이용하고 응급실은 중증응급환자가 신속하게 치료받을 수 있도록 협조해 달라”고 말했다.