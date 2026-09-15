에어로켓 발사하고 인공위성 만들고… ‘천년 역사’ 하원마을서 미래 우주산업 만난다

19일 하원마을 천년문화 미래과학축제

이미지 확대 지난해 12월 2일 서귀포시 하원동 하원도시첨단산업단지에서 열린 한화 제주우주센터 준공식. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 2일 서귀포시 하원동 하원도시첨단산업단지에서 열린 한화 제주우주센터 준공식. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 서귀포시 하원마을에서 천년 역사·문화와 미래 우주산업을 함께 체험하는 축제가 열린다. 걷기대회로 마을의 역사를 되짚고, 에어로켓·드론·VR·인공위성 만들기 등 미래과학 체험도 진행한다. 주민 화합 행사와 특산물 홍보도 마련된다. 하원마을 천년문화·미래과학축제 개최

역사 걷기와 우주체험 프로그램 운영

씨름·장터·전시로 주민 화합 도모

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제주 서귀포시 하원마을의 천년 역사·문화와 미래 우주산업을 한자리에서 체험할 수 있는 축제가 열린다.제주도와 하원마을회는 오는 19일 서귀포시 하원동 하원도시첨단산업단지에서 ‘제3회 하원마을 천년문화 미래과학축제’를 개최한다고 15일 밝혔다.이번 축제는 하원마을의 역사와 문화를 알리는 동시에 하원도시첨단산업단지를 중심으로 추진되는 제주 우주산업의 미래상을 주민과 도민에게 소개하기 위해 마련됐다.축제는 ‘역사·문화’, ‘미래과학’, ‘주민화합’을 주제로 진행된다.오전 10시에는 법화사에서 출발해 탐라왕자묘와 공동목장을 잇는 ‘하원 천년문화 걷기대회’가 열린다. 참가자들은 하원마을의 역사적 공간과 자연환경을 걸으며 마을의 천년 역사를 되짚는다.오후에는 미래과학 체험 프로그램이 이어진다. 참가자들은 에어로켓을 직접 만들어 발사하고 드론과 가상현실(VR)을 체험할 수 있다. 인공위성 만들기 등 우주·과학을 주제로 한 체험도 마련된다.마을의 역사를 소개하는 ‘천년문화 전시관’과 하원도시첨단산업단지의 미래상을 보여주는 ‘미래과학 전시관’도 운영된다.주민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 행사도 풍성하다. ‘서귀포시씨름협회장배 전도씨름대회’와 여자 팔씨름대회가 열리며, 마을 특산물인 표고버섯 등을 소개하는 홍보관과 먹거리 장터, 벼룩시장 등도 마련된다.장철원 도 미래산업국장은 “하원마을의 역사와 하원도시첨단산업단지의 우주 비전이 하나로 어우러지는 화합의 장”이라며 “주민과 기업, 행정이 상생 협력해 제주를 대한민국 우주산업의 핵심 거점으로 키워가겠다”고 말했다.