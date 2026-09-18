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보테가 베네타, 브랜드 글로벌 앰버서더에 배우 송혜교 위촉

입력 2026-09-18 15:45
수정 2026-09-18 15:49
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세줄 요약
  • 보테가 베네타, 송혜교 글로벌 앰버서더 위촉
  • 장인정신·창의성 가치와 배우 존재감의 결합
  • 동시대 예술 교류 확장 의미 담은 선정
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보테가 베네타 글로벌 앰버서더 송혜교 (사진제공=보테가 베네타)
보테가 베네타 글로벌 앰버서더 송혜교 (사진제공=보테가 베네타)


이탈리안 럭셔리 브랜드 보테가 베네타(Bottega Veneta)가 배우 송혜교를 브랜드의 글로벌 앰버서더로 선정했다.

송혜교는 꾸준한 작품 활동과 깊이 있는 연기로 국내외에서 사랑받아 온 배우다. 패션과 예술, 문화 전반을 아우르는 존재감은 수공예와 창의성을 중시해 온 보테가 베네타의 가치와 맞닿아 있다.

이번 선정은 동시대 예술과의 교류를 넓혀 온 하우스의 여정에 새로운 장을 더한다. 다양한 지역과 문화적 배경을 아우르는 브랜드 고유의 정신을 조명한다는 의미도 담겼다.

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보테가 베네타 글로벌 앰버서더 송혜교 (사진제공=보테가 베네타)
보테가 베네타 글로벌 앰버서더 송혜교 (사진제공=보테가 베네타)


송혜교는 “보테가 베네타와 함께하게 되어 기쁘다”며 “장인정신과 창의성으로 문화와 예술을 아우르는 브랜드의 행보가 늘 인상적이었다. 앞으로 만들어갈 새로운 여정이 기대된다”고 소감을 전했다.



크리에이티브 디렉터 루이스 트로터는 “송혜교 배우를 글로벌 앰버서더로 맞이하게 되어 매우 기쁘다”며 “폭넓은 예술 세계와 장인정신을 향한 깊은 헌신은 보테가 베네타가 지향해 온 정신과 자연스럽게 이어진다. 함께 이어갈 창의적인 여정을 기대한다”고 전했다.
양승현 리포터
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