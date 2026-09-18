해태제과, 오예스·홈런볼 등 25개 브랜드 가격 인상

인상 물량 10월 1일부터 공급

일부 제품은 중량 축소

이미지 확대 해태제과 홈런볼. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해태제과 홈런볼. 연합뉴스

세줄 요약 해태제과가 오예스, 홈런볼, 포키, 고향만두 등 25개 브랜드 가격을 평균 7.8% 올렸다. 스낵·초콜릿·비스킷·캔디류와 만두 가격이 함께 오르고, 일부 제품은 중량을 줄여 가격을 유지한다. 인상분은 10월 1일부터 순차 적용한다. 오예스·홈런볼 등 25개 브랜드 가격 인상

평균 7.8% 인상, 품목별로 최대 16.7% 상승

원가·물류비 부담 이유로 10월 1일 순차 적용

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해태제과가 오예스와 홈런볼, 포키, 고향만두 등 25개 브랜드의 가격을 평균 7.8% 인상한다고 18일 밝혔다. 인상 제품은 오는 10월 1일부터 거래처별 재고 물량을 고려해 순차적으로 공급된다.해태제과는 품목별로 스낵류 6개 브랜드와 초콜릿류 3개 브랜드는 평균 9.8% 인상한다. 비스킷류 11개 브랜드는 평균 9.4%, 캔디류 3개 브랜드는 평균 10.0% 올린다. 고향만두는 평균 7.8% 인상한다.주요 제품 가운데 허니버터칩(60ｇ)은 1700원에서 1800원으로 5.9%, 가루비감자칩(55ｇ)은 1700원에서 1800원으로 5.9% 오른다.자유시간(36ｇ)은 1200원에서 1400원으로 16.7%, 포키(46ｇ)는 1900원에서 2200원으로 15.8% 인상된다. 홈런볼(46ｇ)은 1900원에서 2000원으로, 오예스(360ｇ)는 6600원에서 7000원으로 각각 오른다.알사탕(126ｇ)은 2000원에서 2200원으로, 고향만두(900ｇ)는 9480원에서 1만 380원으로 각각 인상된다.해태제과는 가격 인상과 함께 빠새, 오사쯔, 허니버터칩, 가루비감자칩, 아이스쿨 등 5개 브랜드의 14개 품목은 중량을 줄이고 가격은 기존과 동일하게 유지하기로 했다.최근 고유가 영향으로 원재료 수입 부담이 커지고, 나프타 가격 변동으로 포장재 비용도 상승하면서 식품업체들은 라면과 빵, 만두, 음료 등의 가격을 잇달아 올리고 있다.해태제과는 “국제유가와 원자재 가격 상승 등으로 제조원가와 물류비 부담이 상승해 원가 압박이 커졌다”며 “경영 효율화와 원가 절감 등을 통해 인상 요인을 흡수해왔지만, 더는 감내하기 어려운 상황이라고 판단해 제품 가격을 인상했다”고 밝혔다.