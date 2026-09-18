강남·서초 아파트값 6주 연속 하락…李대통령 “강남 하락·외곽 상승, 평탄화 진행”

강남·서초구 하락 폭 커지고 강북은 여전히 상승세

강남 일부 지역서 10억원 이상 낮은 가격 거래도

이미지 확대 9일 서울 송파구 롯데타워에서 바라본 서울 아파트 단지. 2026.9.9 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 9일 서울 송파구 롯데타워에서 바라본 서울 아파트 단지. 2026.9.9 홍윤기 기자

세줄 요약 서울 강남 3구 아파트값이 대출 규제와 세 부담 확대 전망 속에 6주 연속 하락했다. 이재명 대통령은 강남은 내리고 외곽은 오르며 부동산 가격이 수직 구조에서 평탄화되는 흐름이라고 설명했다. 다만 강북 등 비강남권은 상승세가 이어졌다. 강남·서초 아파트값 6주 연속 하락

대출 규제·세 부담 확대에 관망세 확산

외곽 상승 속 부동산 가격 평탄화 진단

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서울 강남 3구를 중심으로 고가 주택이 밀집한 지역의 아파트 가격이 하락세를 이어가고 있다. 대출 규제를 비롯해 실거주 위주의 세제 개편 등 다주택·고가·비거주 주택 보유자에 대한 세 부담이 대폭 늘어날 것으로 전망되며 일부 호가를 낮춘 매물들이 등장하지만 선뜻 매수로 이어지지 못하는 등 관망하는 분위기 속에 일단 상승세가 숨고르기를 하는 모습이다.이재명 대통령은 18일 청와대 영빈관에서 가진 기자회견에서 부동산 문제를 거론하며 “다행스러운 것은 최근에 강남을 포함한 지역에 하락이 시작돼 계속 확산하고 있다”며 “물론 외곽 지역은 오르고 있다. 전에는 수직적이었다. 강남은 꼭대기, 다른 데는 이렇게 낮게 돼 있었는데 여기(강남)는 내리고 여기(외곽 등)는 살짝 오르는, 일종의 평탄화 작업이 진행되는 것 같다”고 진단했다.한국부동산원에 따르면 9월 둘째 주 기준으로 아파트 매매가격지수 변동률이 강남구는 0.36%, 서초구는 0.26%씩 각각 전 주보다 하락했다. 강남구와 서초구는 6주 연속 하락세를 이어갔다. 지난주 하락세로 전환한 송파구도 9월 둘째 주 -0.12%로 하락 흐름을 보였다.최근 강남 지역에서는 고점보다 10억원 이상 값을 낮춘 거래도 나타났다.국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서초구 신반포2차 전용면적 107㎡는 지난 14일 46억 2000만원에 매매됐다. 지난해 10월 같은 면적 매물이 61억 5000만원 거래됐는데 1년도 안 돼 거래가가 15억 3000만원 떨어졌다. 직전 거래인 지난 7월에는 56억 2000만원에 거래됐다.지난 6일 60억원에 거래된 강남구 개포동 디에이치퍼스티어아이파크 전용 172㎡의 경우 지난 4월 같은 면적매물이 71억원에 거래된 바 있다.다만 강남 3구를 제외한 지역들은 상승세가 계속돼 서울 전체의 아파트 가격 상승세는 계속 이어지고 있다.9월 둘째 주 기준 중랑구(0.51%), 도봉구(0.47%), 서대문구(0.47%), 성북구(0.43%), 동대문구(0.36%) 등 강북 지역에서는 여전히 상승세가 가파를다.부동산원은 “국지적으로 하향 조정 매물 출회에 따른 하락 거래가 나타났지만 수요가 견고한 신축, 대단지, 중소형 규모 등 선호 지역을 중심으로 상승 계약이 체결되며 서울 전체의 가격이 상승했다”고 설명했다.