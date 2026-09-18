더파운더즈 아누아, 캐나다 토론토 팝업 개최… 세포라 신제품 첫 공개

세줄 요약 더파운더즈의 뷰티 브랜드 아누아가 캐나다 토론토 유니온 스테이션에서 ‘아누아 비타 스테이션’ 팝업을 진행했다. 이번 행사에서는 세포라 캐나다 라인업용 신제품 ‘비타 C 글루타치온 브라이트닝 캡슐 미스트’를 처음 공개하고, 체험과 샘플 증정, 매장 연계 프로모션으로 소비자 접점을 넓혔다. 토론토 유니온 스테이션 팝업 개최

세포라 신제품 비타 미스트 첫 공개

체험·샘플·매장 연계로 접점 확대

이미지 확대 캐나다 토론토에서 진행한 아누아 비타 스테이션 팝업 전경 (사진제공=아누아) 닫기 이미지 확대 보기 캐나다 토론토에서 진행한 아누아 비타 스테이션 팝업 전경 (사진제공=아누아)

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글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈가 운영하는 뷰티 브랜드 아누아(Anua)가 지난 16일과 17일(현지시간) 캐나다 토론토에서 ‘아누아 비타 스테이션(ANUA VITA STATION)’ 팝업 행사를 진행했다고 밝혔다.이번 행사는 캐나다 세포라 라인업으로 개발한 ‘비타 C 글루타치온 브라이트닝 캡슐 미스트(Vita C Glutathione Brightening Capsule Mist)’를 처음 선보이는 자리였다. 행사장인 유니온 스테이션은 도심 이동 인구가 모이는 토론토의 대중교통 중심지다. 아누아는 이곳에 비타민 라인의 특성을 살린 옐로 컬러 중심의 입체적인 공간을 조성해 이용객의 눈길을 끌었다.팝업에서는 신제품을 시연하고 제품 특징을 설명했으며, 아누아의 대표 베스트셀러 샘플을 증정하는 등 소비자가 제품을 직접 사용해 볼 수 있는 체험 프로그램을 운영했다. 또한 동일한 유니온 스테이션 내에 위치한 ‘세포라 유니온 스테이션점’과 연계 프로모션을 진행해, 팝업 방문객이 세포라 매장으로 발걸음을 이어가 제품 구매로 연결될 수 있도록 했다.현장 반응도 좋았다. 현지 소비자들의 브랜드와 제품 관련 문의가 이어졌고, 아누아 측은 행사 기간 다수의 방문객이 팝업을 찾았다고 전했다.한편 ‘비타 C 글루타치온 브라이트닝 캡슐 미스트’는 비타민 C와 글루타치온을 콘셉트로 한 아누아의 신제품으로, 30ml와 100ml 두 가지 용량으로 출시된다. 이와 함께 아누아는 ▲비타 10 포어스트릭스 브라이트닝 세럼 ▲비타 10 글루타치온 브라이트닝 슬리핑 크림 ▲비타 C 포어스트릭스 브라이트닝 세럼 마스크 등으로 구성된 비타민 C 라인업을 선보이고 있다.아누아 관계자는 “이번 팝업을 통해 토론토의 뜨거운 현지 소비자 반응을 확인한 만큼, 앞으로도 글로벌 소비자와 직접 소통할 수 있는 다양한 브랜드 경험을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.