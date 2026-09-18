인천 경서동 물류창고 서 불…소방 대응 1단계 발령

세줄 요약
- 인천 경서동 물류창고 대형 화재 발생
- 소방 대응 1단계 발령, 인력·장비 투입
- 현재까지 인명 피해 확인되지 않음
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화재 현장. 인천소방본부 제공
인천 서해구의 한 물류창고에서 큰불이 나 소방 당국이 대응 1단계를 발령하고 진화하고 있다.
18일 인천소방본부에 따르면 이날 오후 2시 44분쯤 서해구 경서동의 한 대형 물류창고에서 불이 났다.
소방 당국은 화재 발생 40여분 후인 오후 3시 21분에 대응 1단계를 발령하고 인원 98명, 장비 39대를 투입해 진화 작업을 펼치고 있다.
인명 피해는 아직 확인되지 않았다.
소방 당국자는 “현재까지 확인된 인명 피해는 없으나 계속 조사하고 있다”고 말했다.
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