한국프로축구심판협의회, 자진신고·내부 제보 체계 구축해 신뢰 회복 나선다

이미지 확대 5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기가 진행되고 있다. 2026.8.5 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기가 진행되고 있다. 2026.8.5 이지훈 기자

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프로축구 K리그 심판들이 무너진 축구 팬들의 신뢰를 회복하기 위해 자진신고 및 내부 제보 체계를 구축한다.한국프로축구심판협의회는 18일 프로축구 심판의 공정성과 투명성을 강화하기 위해 자진신고·내부 제보 체계 구축을 추진한다고 밝혔다. 제보체계는 변호사인 심판협의회 박은정 이사가 총괄 운영하며 법무법인 영이 신고·제보 접수와 사실확인, 법률 검토에 참여한다. 이를 통해 문제점이 발견되면 심판협의회가 관계기관 및 관련 주체와 협의 등을 거쳐 개선방안을 추진한다.심판협의회는 접수창구가 확정되면 신고·제보의 대상과 범위, 접수 방법, 운영 기간, 신원 및 개인정보 처리 방식, 처리 절차 등을 별도로 안내할 예정이다.박 이사는 “의혹이나 문제 제기가 있을 때 이를 그대로 지나치기보다 정확한 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 검토하는 과정이 중요하다. 축구 팬이자 법률가로서 기여할 수 있는 부분을 고민했고 객관적인 사실 확인과 책임 있는 개선이 이루어질 수 있도록 이번 프로젝트를 신중하고 책임 있게 총괄해 나가겠다”고 밝혔다.