한국프로축구심판협의회, 자진신고·내부 제보 체계 구축해 신뢰 회복 나선다

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5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기가 진행되고 있다. 2026.8.5 이지훈 기자
프로축구 K리그 심판들이 무너진 축구 팬들의 신뢰를 회복하기 위해 자진신고 및 내부 제보 체계를 구축한다.
한국프로축구심판협의회는 18일 프로축구 심판의 공정성과 투명성을 강화하기 위해 자진신고·내부 제보 체계 구축을 추진한다고 밝혔다. 제보체계는 변호사인 심판협의회 박은정 이사가 총괄 운영하며 법무법인 영이 신고·제보 접수와 사실확인, 법률 검토에 참여한다. 이를 통해 문제점이 발견되면 심판협의회가 관계기관 및 관련 주체와 협의 등을 거쳐 개선방안을 추진한다.
심판협의회는 접수창구가 확정되면 신고·제보의 대상과 범위, 접수 방법, 운영 기간, 신원 및 개인정보 처리 방식, 처리 절차 등을 별도로 안내할 예정이다.
이광희 서울시의원, 강월초 학부모와 현장 소통… “학교 불편, 현장에서 답 찾을 것”
서울시의회 교통위원회 소속 이광희 의원(더불어민주당, 양천3)이 지난 16일 강월초등학교를 찾아 학부모 간담회를 열고 교육환경 개선 및 안전한 통학로 조성 등 현장의 목소리를 다각도로 수렴했다. 이번 현장 방문은 학생과 학부모가 일상에서 체감하는 학교생활의 불편 요소를 생생하게 청취하고, 교육청 및 관련 기관과 연계해 실효성 있는 해결책을 모색하고자 추진됐다. 이날 학부모들은 주요 현안으로 ▲방음벽으로 인한 학교 내 일조권 침해 ▲운동장 배수 문제 ▲학생들의 안전한 등·하교를 위한 통학로 환경개선 등을 건의하고, 학생들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다. 특히 학교시설은 학생들의 일상과 밀접하게 맞닿아 있는 공간인 만큼, 단순한 민원 처리에 그치지 않고 학생 안전 확보와 학습 여건 개선이라는 근본적인 시각에서 대책을 마련해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이 의원은 “학교의 문제는 책상 위 자료만으로는 제대로 알기 어렵다”라며 “학생과 학부모가 실제로 어떤 불편을 겪고 있는지 현장에서 직접 듣는 것이 문제 해결의 출발점”이라고 강조했다. 이어 “오늘 말씀해 주신 방음벽과 일조권 문제, 운동장 배수시설, 통학로
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박 이사는 “의혹이나 문제 제기가 있을 때 이를 그대로 지나치기보다 정확한 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 검토하는 과정이 중요하다. 축구 팬이자 법률가로서 기여할 수 있는 부분을 고민했고 객관적인 사실 확인과 책임 있는 개선이 이루어질 수 있도록 이번 프로젝트를 신중하고 책임 있게 총괄해 나가겠다”고 밝혔다.
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