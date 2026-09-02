동해시, 단체관광객에 지원금…최대 40만원

지역화폐 할인율 15%로 상향

이미지 확대 강원 동해시의 대표 관광지 중 하나인 망상해변. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시의 대표 관광지 중 하나인 망상해변. 서울신문 DB

세줄 요약 동해시가 20명 이상 단체관광객을 태운 버스 1대당 최대 40만원을 지원하는 인센티브 사업을 다시 시작했다. 당일 관광은 20만원, 숙박 관광은 40만원이다. 이달에는 동해페이 할인율도 높여 관광객 소비를 지역 상권으로 연결할 계획이다. 단체관광객 유치 인센티브 사업 재개

버스 1대당 최대 40만원 지원 확대

동해페이 할인율 상향, 소비 유도

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강원 동해시는 단체 관광객 유치를 위해 인센티브 지원 사업을 재개한다고 2일 밝혔다.20명 이상 관광객이 탑승한 버스 1대당 최대 40만원을 지원한다. 당일 관광은 20만원, 숙박 관광은 40만원이다. 시는 이 사업을 처음 시행한 지난해 9883명, 올해 상반기 5067명의 관광객을 유치했다.이진화 시 관광과장은 “가을 관광 성수기에도 단체 관광객 유치를 이어가며 지역 상권에 실질적인 도움을 주겠다”고 말했다.시는 가을철 관광객 유치를 위해 이달 한 달간 지역화폐(동해페이) 인센티브를 10%에서 15%로 확대한다. 착한가격업소에서 동해페이로 결제하면 5%가 더해진 20%까지 할인받는다. 충전 한도는 월 50만원으로 기존과 동일하다.시는 동해페이 이용이 꾸준히 늘어 지난 7월 발행액을 700억원에서 1000억원으로 확대했다.이재국 시 경제과장은 “동해페이를 통해 관광객 소비가 지역 상권으로 이어지는 선순환 체계를 강화할 것”이라고 말했다.