음악 크게 틀고 있던 30대, “이어폰 사용” 요청한 중학생들 장난감 칼로 위협…경찰 조사 중

세줄 요약 인천 논현동 한 중학교 인근에서 30대 남성 A씨가 음악 소음을 줄여달라고 요청한 중학생 3명에게 장난감 고무 칼을 들이대며 협박한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 학생들 신고 뒤 경찰은 CCTV를 확인해 A씨를 임의동행했다. 중학생 요청에 장난감 칼로 위협한 30대 남성

인천 논현동 중학교 인근서 협박 혐의 조사

학생 신고 뒤 CCTV 확인해 임의동행

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인천 한 중학교 인근에서 “이어폰을 사용해달라”고 요청한 중학생들을 장난감 칼로 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.17일 연합뉴스에 따르면 인천 논현경찰서는 협박 혐의로 30대 A씨를 조사하고 있다.A씨는 지난 14일 오후 7시 45분쯤 인천시 남동구 논현동 한 중학교 인근에서 중학생 3명에게 장난감 고무 칼을 들이대며 협박한 혐의를 받고 있다.당시 음악을 크게 틀고 있던 A씨는 이어폰을 사용해 달라는 중학생들 요청에 이같이 범행한 것으로 파악됐다.학생들 신고를 받은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 전날 낮 A씨를 발견해 임의동행했다.경찰 관계자는 “A씨에게 적용될 죄명은 추후 조사를 거쳐 바뀔 수 있다”고 전했다.