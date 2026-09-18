[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 20일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 20일

입력 2026-09-18 01:31
수정 2026-09-18 01:31
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36년생 : 아랫사람의 입장을 이해하고 따뜻하게 배려하라.

48년생 : 목표와 의욕을 잃지 말고 꾸준히 노력하라.

60년생 : 이동운이 좋지 않으니 먼 외출은 삼가라.

72년생 : 결과를 재촉하지 말고 순서대로 진행해야 한다.

84년생 : 지나치게 큰 기대보다 현실적인 목표를 세워라.

96년생 : 작은 목표부터 이루면 더 큰 기회가 찾아온다.



37년생 : 경험이 많은 사람의 조언을 귀담아들어라.

49년생 : 가까운 사람이라도 금전 문제는 직접 확인하라.

61년생 : 노력한 일에서 최고의 성과를 기대할 수 있다.

73년생 : 피로가 쌓였으니 몸과 마음을 충분히 쉬게 하라.

85년생 : 집안이나 가까운 사람에게 기쁜 일이 생긴다.

97년생 : 선배나 어른의 조언을 받아들이면 좋은 성과가 있다.

호랑이

38년생 : 한발 양보하면 갈등을 줄이고 더 큰 것을 얻는다.

50년생 : 사람을 무조건 믿지 말고 사실을 직접 확인하라.

62년생 : 자리나 역할에 새로운 변화가 생길 수 있다.

74년생 : 걱정이 생겨도 혼자 마음에 담아두지 마라.

86년생 : 방만한 행동이나 지나친 자유는 구설을 부른다.

98년생 : 친구들과 어울릴 때 절제와 책임감을 가져라.

토끼

39년생 : 무리한 활동을 피하고 건강과 휴식을 챙겨라.

51년생 : 처음 정한 계획을 믿고 그대로 추진하라.

63년생 : 기다리던 소망이 이루어져 기쁨을 얻는다.

75년생 : 사람과의 관계에서 말과 행동을 세심하게 하라.

87년생 : 능력과 노력을 인정받아 좋은 평가를 받는다.

99년생 : 꾸준한 노력이 주변의 인정으로 이어진다.



40년생 : 걱정하던 일은 며칠 안에 자연스럽게 해결된다.

52년생 : 계획과 다르게 흘러가더라도 침착하게 다시 살펴라.

64년생 : 불편한 감정은 가까운 사람과 대화로 풀어라.

76년생 : 다른 사람의 문제에 지나치게 관여하지 마라.

88년생 : 최선을 다한 일이 큰 소득과 성과로 돌아온다.

00년생 : 친구의 문제보다 자신의 목표와 책임에 집중하라.

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41년생 : 복잡한 생각을 내려놓고 마음의 안정을 찾아라.

53년생 : 충분히 검토한 투자는 이익으로 이어질 수 있다.

65년생 : 추진하는 일마다 순조롭게 풀리는 좋은 날이다.

77년생 : 막혔던 운이 서서히 열리며 희망이 보인다.

89년생 : 자신의 신념을 믿고 꾸준히 노력해야 한다.

01년생 : 목표를 분명히 하고 꾸준히 공부하면 성과가 있다.



42년생 : 가까운 사람에게 지나치게 의지하지 않도록 하라.

54년생 : 중요한 일은 다음 기회로 미루는 것이 좋다.

66년생 : 기대에 못 미치더라도 경험에서 교훈을 얻어라.

78년생 : 북동쪽에서 유익한 소식이나 도움을 얻는다.

90년생 : 피로가 쌓이지 않도록 무리한 활동을 줄여라.

02년생 : 결과가 아쉬워도 자신을 탓하지 말고 다시 준비하라.



43년생 : 혼자 감당하지 말고 주변 사람에게 도움을 요청하라.

55년생 : 새로운 일을 크게 벌이면 손해가 생길 수 있다.

67년생 : 거래나 금전 문제에서 큰 이익을 기대하지 마라.

79년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어져 마음이 즐겁다.

91년생 : 약속을 성실히 지켜야 좋은 운이 이어진다.

03년생 : 선생님이나 친구에게 도움을 구하면 문제가 풀린다.

원숭이

44년생 : 몸과 마음의 상태를 살피고 컨디션을 관리하라.

56년생 : 예상하지 못한 기쁜 소식과 행운이 찾아온다.

68년생 : 공적인 책임과 개인적인 감정을 분명히 구분하라.

80년생 : 지금은 무리하지 말고 다음 기회를 준비해야 한다.

92년생 : 약속을 지키는 성실함이 행운을 불러온다.

04년생 : 맡은 역할과 약속을 책임감 있게 수행하라.



45년생 : 다툼이나 충돌이 예상되는 자리는 피하라.

57년생 : 지나친 욕심은 손실과 갈등을 부를 수 있다.

69년생 : 큰 투자나 무리한 지출은 삼가는 것이 좋다.

81년생 : 운의 흐름을 살피며 조용히 자중해야 한다.

93년생 : 예상하지 못한 협력자가 큰 도움을 준다.

05년생 : 친구나 동료와 힘을 합치면 어려운 일을 해결한다.



46년생 : 가까운 곳으로 여행하거나 바람을 쐬면 좋다.

58년생 : 뜻밖의 사람이 협력자로 나타나 도움을 준다.

70년생 : 책임이 큰 일을 처리하며 능력을 보여줄 기회가 온다.

82년생 : 약속을 지켜야 실질적인 이익과 신뢰를 얻는다.

94년생 : 진행하는 일이 금전적인 성과로 이어질 수 있다.

06년생 : 맡은 일을 성실히 마치면 좋은 보상을 얻는다.

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47년생 : 복잡하고 심란한 마음을 차분하게 다스려라.

59년생 : 기다리던 사람에게서 반가운 소식이 들려온다.

71년생 : 장거리 이동이나 자리 변화는 가능한 한 피하라.

83년생 : 좋은 기회가 왔으니 더 이상 망설이지 마라.

95년생 : 능력과 성실함을 주변 사람에게 인정받는다.

07년생 : 자신의 장점을 자신 있게 보여주면 좋은 평가를 받는다.
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