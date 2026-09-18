[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 19일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 19일

입력 2026-09-18 01:31
수정 2026-09-18 01:31
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36년생 : 좋은 일과 어려운 일이 함께하니 침착하게 대응하라.

48년생 : 친구나 지인의 도움으로 문제를 해결할 수 있다.

60년생 : 주변에 덕을 베풀면 집안에 경사가 찾아온다.

72년생 : 운의 흐름이 좋아 원하는 결과를 기대할 수 있다.

84년생 : 약속을 어기면 신뢰와 기회를 잃을 수 있다.

96년생 : 사소한 약속도 성실히 지키면 좋은 평가를 받는다.



37년생 : 무리하지 말고 건강과 생활 리듬을 잘 관리하라.

49년생 : 맡은 일에 온 힘을 다하면 좋은 성과를 얻는다.

61년생 : 감정적으로 대응하기보다 한 번 더 참아라.

73년생 : 기대하지 않았던 행운과 기회가 찾아온다.

85년생 : 사소한 의견 차이가 시비로 번지지 않게 하라.

97년생 : 중요한 목표에 집중하면 실력이 크게 향상된다.

호랑이

38년생 : 집안이나 가까운 사람에게 좋은 일이 생긴다.

50년생 : 어려움이 있어도 인내하면 좋은 결과를 얻는다.

62년생 : 주변의 관심과 인기를 얻어 활력이 넘친다.

74년생 : 기다리는 사람의 연락을 차분하게 기다려라.

86년생 : 과장하거나 허세를 부리면 신뢰를 잃을 수 있다.

98년생 : 다른 사람에게 잘 보이기보다 솔직하게 행동하라.

토끼

39년생 : 귀인의 도움으로 막혔던 일이 해결된다.

51년생 : 새롭게 시작한 일이 예상보다 잘 진행된다.

63년생 : 능력을 인정받지 못해도 꾸준히 자신의 일을 하라.

75년생 : 일이 답답하더라도 부정적인 생각에 빠지지 마라.

87년생 : 자신을 낮추고 배우는 자세를 가지면 운이 열린다.

99년생 : 다른 사람의 평가보다 자신의 성장에 집중하라.



40년생 : 일의 성과와 금전적인 소득이 함께 커진다.

52년생 : 근심이 사라지고 마음에 기쁨과 여유가 생긴다.

64년생 : 주변 사람의 존경과 신뢰를 받을 수 있다.

76년생 : 막혔던 운이 차츰 좋아지며 희망이 보인다.

88년생 : 자신감을 가지고 적극적으로 움직여야 한다.

00년생 : 실력을 보여줄 기회가 왔으니 주저하지 마라.

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41년생 : 좋은 흐름에서도 방심하면 재물 손실이 생긴다.

53년생 : 불필요한 말이나 시비가 생기지 않도록 조심하라.

65년생 : 자신의 능력과 위치에 맞게 행동하는 것이 좋다.

77년생 : 예상하지 못한 만남이 좋은 인연으로 이어진다.

89년생 : 마음이 맞는 사람과 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

01년생 : 새로운 사람과의 만남에서 좋은 경험을 얻는다.



42년생 : 여행이나 장거리 이동은 다음 기회로 미루어라.

54년생 : 애매한 관계와 약속은 분명하게 정리하라.

66년생 : 누구나 실수할 수 있으니 자신을 지나치게 탓하지 마라.

78년생 : 부족한 점을 배우고 보완하면 더 발전할 수 있다.

90년생 : 모든 일을 서두르지 말고 천천히 해결하라.

02년생 : 실수에서 배운 점을 다음 도전의 밑거름으로 삼아라.



43년생 : 재물과 관련된 실속 있는 소득이 생긴다.

55년생 : 달콤한 제안이나 다른 사람의 유혹을 경계하라.

67년생 : 무리하게 재물을 구하려 하면 오히려 손실이 생긴다.

79년생 : 시비가 예상되는 사람이나 자리를 피하라.

91년생 : 사람을 정성껏 대하면 좋은 관계가 이어진다.

03년생 : 친구의 제안에 휩쓸리지 말고 스스로 판단하라.

원숭이

44년생 : 복잡한 걱정을 내려놓고 마음을 편안히 가져라.

56년생 : 좋은 기운과 귀인의 도움으로 만사가 순조롭다.

68년생 : 새로운 성공으로 이어질 중요한 계기를 얻는다.

80년생 : 모든 일은 신중하게 판단한 뒤 행동해야 한다.

92년생 : 목표를 이루려면 적극적인 추진력이 필요하다.

04년생 : 기회가 왔을 때 자신 있게 행동으로 옮겨라.



45년생 : 기대하지 않았던 행운과 기쁨이 찾아온다.

57년생 : 금전적인 이익을 기대하기 어려우니 재물을 지켜라.

69년생 : 아직 알맞은 때가 아니니 상황을 더 지켜보아라.

81년생 : 큰 성과보다 현재의 것을 지키는 데 만족하라.

93년생 : 좋은 기회와 행운이 가까이 다가오는 날이다.

05년생 : 결과가 늦더라도 포기하지 말고 준비를 이어가라.



46년생 : 오래된 인연과 익숙한 방식을 소중히 지켜라.

58년생 : 좋지 않은 징조가 있으니 안전과 건강을 살펴라.

70년생 : 운의 흐름이 약하니 무리하게 일을 벌이지 마라.

82년생 : 기다리던 일이 성과로 이어져 기쁨이 생긴다.

94년생 : 부당하거나 지나친 이익을 취하려 하지 마라.

06년생 : 정직하게 행동하면 늦더라도 좋은 결과를 얻는다.

돼지

47년생 : 말과 행동을 조심해 명예가 손상되지 않게 하라.

59년생 : 요령을 부리기보다 성실하게 생활해야 한다.

71년생 : 해야 할 일을 분명히 정하고 정확하게 처리하라.

83년생 : 일을 진행하는 과정에서 방해가 생길 수 있다.

95년생 : 막혔던 운이 크게 열리며 좋은 기회가 찾아온다.

07년생 : 어려움이 있어도 정확하고 성실하게 처리하라.
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