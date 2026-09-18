[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 18일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 18일

입력 2026-09-18 01:31
수정 2026-09-18 01:31
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36년생 : 기다리던 일이 좋은 성과로 이어져 기쁨을 얻는다.

48년생 : 정당하지 않은 이익이나 편법은 멀리해야 한다.

60년생 : 해야 할 일과 책임을 분명하게 정리하라.

72년생 : 겉모습보다 실질적인 내용과 결과에 집중하라.

84년생 : 가벼운 언행으로 명예가 손상되지 않도록 조심하라.

96년생 : 보이는 모습보다 실력을 쌓는 데 집중해야 한다.



37년생 : 지나치게 큰 기대는 실망을 만들 수 있다.

49년생 : 분명한 목표와 의욕을 가지고 성실하게 일하라.

61년생 : 좋은 운이 들어와 추진하는 일이 활기를 띤다.

73년생 : 사람을 대할 때 말과 행동을 더욱 신중히 하라.

85년생 : 집안에 웃음과 기쁜 일이 넘치는 하루다.

97년생 : 적극적인 태도로 참여하면 좋은 결과를 얻는다.

호랑이

38년생 : 몸과 마음이 지치기 쉬우니 충분히 쉬어라.

50년생 : 다른 사람의 말에 이용당하지 않도록 주의하라.

62년생 : 아랫사람의 입장을 이해하고 따뜻하게 배려하라.

74년생 : 가까운 사람이라도 금전 문제는 반드시 확인하라.

86년생 : 일을 서두르지 말고 순서대로 진행해야 한다.

98년생 : 친구의 부탁을 무조건 받아들이지 말고 판단하라.

토끼

39년생 : 근심이 생기더라도 밝은 생각으로 마음을 다스려라.

51년생 : 기대하지 않았던 좋은 일이 생길 수 있다.

63년생 : 시비나 갈등으로 마음이 상하지 않도록 말을 아껴라.

75년생 : 무리하지 않고 꾸준히 하면 원하는 성과를 얻는다.

87년생 : 지나치게 자유롭게 행동하면 구설이 생길 수 있다.

99년생 : 친구들과 어울릴 때 예의와 절제를 지켜야 한다.



40년생 : 오랫동안 바라던 소망이 이루어질 수 있다.

52년생 : 처음 세운 계획을 믿고 그대로 추진하라.

64년생 : 좋은 기운이 찾아와 일의 흐름이 순조롭다.

76년생 : 한 가지 문제에만 집착하지 말고 시야를 넓혀라.

88년생 : 답답한 일은 며칠 뒤 자연스럽게 해결된다.

00년생 : 결과가 늦어도 조급해하지 말고 다른 방법을 찾아라.

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41년생 : 마음이 불편해도 감정을 바로 드러내지 마라.

53년생 : 일이 계획과 다르게 흘러가니 다시 점검하라.

65년생 : 다른 사람의 일에 지나치게 간섭하지 마라.

77년생 : 최선을 다한 일이 큰 소득과 보상으로 돌아온다.

89년생 : 과식이나 맞지 않는 음식으로 탈이 나지 않게 하라.

01년생 : 식사와 생활 습관을 규칙적으로 관리해야 한다.



42년생 : 몸과 마음이 평온하고 걱정이 줄어드는 날이다.

54년생 : 자신이 세운 신념을 믿고 꾸준히 노력하라.

66년생 : 노력한 일이 결실을 맺어 보람을 얻는다.

78년생 : 가까운 사람을 지나치게 믿으면 실망할 수 있다.

90년생 : 힘들었던 상황이 지나가고 좋은 흐름이 시작된다.

02년생 : 흔들리지 않고 노력하면 원하는 결과를 얻는다.



43년생 : 피로가 쌓이기 쉬우니 몸을 충분히 쉬게 하라.

55년생 : 거래나 금전 문제에서 기대한 이익을 얻기 어렵다.

67년생 : 가벼운 운동과 규칙적인 생활로 건강을 지켜라.

79년생 : 지금은 무리하지 말고 다음 기회를 준비하라.

91년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어져 기쁨이 있다.

03년생 : 결과가 좋지 않아도 경험을 쌓으며 다음을 준비하라.

원숭이

44년생 : 자리 이동이나 장거리 외출은 불리할 수 있다.

56년생 : 예상하지 못한 기쁜 소식이 찾아오는 날이다.

68년생 : 공적인 일과 개인적인 감정을 분명히 구분하라.

80년생 : 컨디션을 관리하고 무리한 일정을 줄여야 한다.

92년생 : 약속을 성실히 지켜야 좋은 운이 따라온다.

04년생 : 친구와의 약속을 지키면 신뢰와 인기를 얻는다.



45년생 : 예상하지 못한 사람이 협력자로 나타난다.

57년생 : 다툼이 예상되는 자리는 가능한 한 피하라.

69년생 : 투자는 가능하지만 지나친 금액은 삼가야 한다.

81년생 : 좋은 운에도 앞에 나서지 말고 신중하게 행동하라.

93년생 : 지나친 욕심이 손실과 갈등을 부를 수 있다.

05년생 : 도움을 주려는 친구와 힘을 합치면 성과가 있다.



46년생 : 기다리던 사람에게서 기쁜 소식이 들려온다.

58년생 : 책임이 큰 일을 처리할 좋은 기회를 얻게 된다.

70년생 : 능력과 성실함을 주변 사람에게 인정받는다.

82년생 : 불필요한 이동이나 외출은 삼가는 것이 좋다.

94년생 : 좋은 기회가 왔으니 더 이상 망설이지 마라.

06년생 : 자신감을 가지고 도전하면 실력을 인정받는다.

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47년생 : 마음이 복잡하더라도 감정을 차분하게 다스려라.

59년생 : 갑작스러운 변화나 자리 이동은 신중히 결정하라.

71년생 : 앞에 나서기보다 조용히 상황을 살피는 것이 좋다.

83년생 : 다른 사람의 문제에 지나치게 관여하지 마라.

95년생 : 급할수록 침착하고 차분하게 행동해야 한다.

07년생 : 친구의 문제에 섣불리 끼어들지 말고 지켜보아라.
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