남양주서 70대 아내 살해한 80대 남편 검거…“수십년 간병했다”

세줄 요약
- 남양주 빌라서 70대 아내 숨진 채 발견
- 80대 남편, 아내 살해 혐의로 긴급체포
- 수십년 간병 사실과 사건 경위 조사
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간병살인 자료사진. 서울신문DB
경기 남양주시에서 70대 아내를 살해한 혐의로 80대 남편이 검거돼 조사 받고 있다.
29일 남양주남부경찰서에 따르면 이날 낮 12시 15분 남양주시 화도읍의 한 빌라에서 70대 여성 A씨가 숨졌다는 신고가 접수됐다.
경찰은 남편 80대 B씨가 A씨를 살해한 혐의점을 포착하고 긴급체포했다.
A씨는 지병으로 거동과 의사소통 등 정상생활이 불가능했고, B씨는 아내인 A씨를 수십년간 간병한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 사건 경위를 조사하고 있다.
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