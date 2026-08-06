폭염 속 차에 갇혀 헐떡인 리트리버…“5년 동안 방치됐다” [포착]

주차된 차 뒷공간에 축 늘어져 ‘헥헥’

5년 동안 방치…소유권 포기받아 구조

놀이터에 강아지 묶어놓고 “유기중”

이미지 확대 경기 구리시의 한 빌라 주차장에 세워진 차량 뒷공간에 방치된 골든리트리버. 이 골든리트리버는 5년 동안 차량 뒷공간에서 지내왔으며, 동물보호단체 위액트가 견주로부터 소유권을 포기받아 구조해 보호 중이다. 자료 : 동물보호단체 위액트 닫기 이미지 확대 보기 경기 구리시의 한 빌라 주차장에 세워진 차량 뒷공간에 방치된 골든리트리버. 이 골든리트리버는 5년 동안 차량 뒷공간에서 지내왔으며, 동물보호단체 위액트가 견주로부터 소유권을 포기받아 구조해 보호 중이다. 자료 : 동물보호단체 위액트

이미지 확대 경기 구리시의 한 빌라 주차장에 세워진 차량 뒷공간에 방치됐다 구조돼 병원을 찾은 골든리트리버. 이 골든리트리버는 5년 동안 차량 뒷공간에서 지내왔으며, 동물보호단체 위액트가 견주로부터 소유권을 포기받아 구조해 보호 중이다. 자료 : 동물보호단체 위액트 닫기 이미지 확대 보기 경기 구리시의 한 빌라 주차장에 세워진 차량 뒷공간에 방치됐다 구조돼 병원을 찾은 골든리트리버. 이 골든리트리버는 5년 동안 차량 뒷공간에서 지내왔으며, 동물보호단체 위액트가 견주로부터 소유권을 포기받아 구조해 보호 중이다. 자료 : 동물보호단체 위액트

이미지 확대 폭염 속 반려견을 놀이터에 버린 30대 여성이 입건됐다. 닫기 이미지 확대 보기 폭염 속 반려견을 놀이터에 버린 30대 여성이 입건됐다.

세줄 요약 경기 구리시 주차장 차량 안에서 골든리트리버가 폭염에 헐떡이며 발견됐다. 시민이 SNS로 구조를 요청했고, 동물보호단체 위액트가 현장에 나가 견주를 설득한 뒤 소유권을 넘겨받아 병원으로 이송했다. 이 개는 5년째 차량 뒷공간에 방치된 것으로 알려졌다. 폭염 속 차량 방치 골든리트리버 시민 신고로 발견

동물보호단체 현장 출동해 견주 설득 뒤 구조

5년째 차량 뒷공간 생활 정황 드러나 공분 확산

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기상 관측 사상 최악의 폭염이 덮친 가운데 한 반려견이 차량 안에 장시간 갇혀 있다 구조됐다. 이 반려견은 5년 동안 이처럼 차량 안에 방치돼 온 것으로 알려져 안타까움과 공분을 사고 있다.6일 동물보호단체 위액트에 따르면 네티즌 A씨는 전날 경기 구리시에 있는 한 빌라 주차장에서 주차된 차량 안에 골든리트리버 한 마리가 누워 있는 것을 발견하고 자신의 소셜미디어(SNS)에 도움을 요청하는 글을 올렸다.A씨는 “차는 창문 두 개만 열려 있었는데, 강아지가 너무 더운지 계속 헥헥거리며 힘없이 누워 있었다”고 설명했다.A씨가 올린 영상에는 의자를 제거한 차량 뒤편에 골든리트리버 한 마리가 누워 있었다. 옆에 사료 그릇과 물그릇, 목줄 등이 놓여 있고 ‘쿨링 조끼’로 보이는 옷을 입는 등 견주가 돌보고 있는 듯한 모습이었지만, 골든리트리버는 힘없이 축 늘어져 가쁜 숨을 쉬고 있었다. 구리시에는 이번 주 들어 낮 최고기온이 37도에 육박하는 폭염이 덮친 상태다.A씨가 올린 글이 SNS에 확산하자 위액트 측이 현장을 찾아 골든리트리버의 상태를 살폈다. 이어 설득 끝에 견주로부터 소유권을 포기받아 골든리트리버를 구조해 병원으로 이송했다.위액트에 따르면 올해 7살인 이 골든리트리버는 과거 한 차례 파양됐으며, 이후 입양한 견주에 의해 5년째 차량 뒷공간에서 지내고 있었다. 견주는 골든리트리버가 집으로 들어가는 계단을 올라가지 못한다는 이유로 차량 뒷공간에서 키워온 것으로 알려졌다.위액트 측은 “처음 발견했을 때 골든리트리버는 숨을 헐떡거렸다”면서 “병원에 와서 에어컨 바람을 쐰 뒤 기력을 회복한 것 같다”고 당시 상황을 전했다.반려동물이 폭염 속에 방치돼 고통을 겪는 사례는 이뿐만이 아니다. 앞서 전날 청주에서는 낮 최고기온이 36도까지 치솟은 가운데 한 견주가 자신이 기르던 강아지를 공원 놀이터에 유기했다 경찰에 붙잡혔다.이 견주는 놀이터 기둥에 강아지를 묶어둔 뒤 “새 주인 구합니다. 유기 중”이라는 메모를 붙였고, 이를 발견한 한 시민이 SNS에 글을 올려 알려졌다. 강아지는 현재 반려동물 보호소에서 보호 중이다.동물보호법은 동물의 습성 또는 사육환경의 부득이한 사유가 없음에도 동물을 혹서·혹한 등의 환경에 방치하여 고통을 주거나 상해를 입히는 행위를 동물학대로 판단한다.