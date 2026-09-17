경북 울진서 금광 갱도 붕괴…작업자 1명 심정지

세줄 요약 경북 울진군 북면 사계리의 한 금광 갱도에서 붕괴사고가 발생해 60대 작업자 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다. 함께 일하던 동료 1명도 다리를 크게 다쳐 치료를 받고 있으며, 경찰과 소방은 사고 경위를 조사하고 있다. 울진 금광 갱도 붕괴사고 발생

작업자 1명 심정지, 1명 중상

경찰·소방, 사고 원인 조사

이미지 확대 경북 울진군 북면 한 금광에서 갱도가 무너져 소방대원들이 구조작업을 펼치고 있다. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진군 북면 한 금광에서 갱도가 무너져 소방대원들이 구조작업을 펼치고 있다. 경북소방본부 제공

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경북 울진의 한 광산 갱도에서 붕괴사고가 발생해 작업자 1명이 심정지 상태로 구조됐다.경북소방본붕[ 따르면 이날 오전 11시 25분쯤 울진군 북면 사계리 한 금광에서 갱도가 무너졌다.이 사고로 갱 안에서 일하던 60대 작업자 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다.함께 작업하던 동료 1명은 다리를 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.사고는 갱도 입구에서 약 250m 들어간 지점에서 발생했다. 사고 당시 갱도에서는 작업자 2명이 전부였던 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 갱도가 무너진 경위를 조사하고 있다.