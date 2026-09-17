과천시민단체, 경마장·방첩사 부지 아파트 개발 “절대 안 돼”

세줄 요약
- 경마장·방첩사 부지 주택공급 계획 반대
- 시민 동의 없는 이전·개발 전면 철회 요구
- 교통·학교·공공시설 부족 부담 지적
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과천시민단체 대표단이 17일 오전 과천시청 앞에서 ‘과천시 동의 없는 주택공급 철회’를 주장하는 입장문을 발표하고 있다. 과천시 시민대표단 제공
과천 경마장(렛츠런파크)과 방첩사를 이전하고 그 부지에 대규모 주택 공급하겠다는 정부 계획에 대해 과천시민단체가 반대 입장을 거듭 밝혔다.
하영주 전 과천시의회 의장과 김성훈 전 과천회 회장 등 과천시민대표 33명은 17일 오전 과천시청 본관 로비에서 국토교통부와 농림축산식품부를 향해 정부의 일방적인 주택공급 및 경마공원 이전 추진에 반대하는 입장문을 발표했다.
이들은 “과천시민의 동의 없는 주택공급 및 경마공원 이전 계획의 전면 철회와 과천시민과의 책임 있는 협의”를 요구했다.
그러면서 “과천은 정부청사 이전과 잇따른 공공주택사업 등 국가정책으로 인한 희생과 부담을 오랫동안 감당해 왔다”며 “지금도 과천지식정보타운, 과천과천지구 등 대규모 주택사업이 동시에 진행되고 있으나 정부가 약속한 도로와 대중교통, 학교와 생활시설은 제대로 갖춰지지 않았다. 교통체증과 과밀학급, 부족한 공공시설로 인한 불편은 고스란히 시민들의 몫이 되었다”고 하소연했다.
입장문 발표 후 대표단은 정부세종청사 앞 원정 집회에 나섰다.
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신계용 과천시장이 10일 ‘법무부 세종 이전’에 반대하는 기자회견을 갖고 있다. 과천시 제공
앞서 지난 10일 신계용 과천시장은 기자회견을 열고 “20년 전 일방적인 청사 이전과 수도권 주택 가격 안정화를 이유로 정권 교체 때마다 과천의 희생을 강요했다”며 “행정도시 자족 기능이 파괴되는 조치를 받아들일 수 없다”고 밝혔다.
박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장, ‘2026 위기관리회의 SEOUL’ 개최 축하
서울시의회 도시안전건설위원회를 이끄는 박칠성 위원장(더불어민주당·구로4)이 17일 마포구 호텔나루 서울 앰갤러리에서 개최된 제23회 ‘2026 위기관리회의(Crisis Management Conference) SEOUL’ 개회식 현장을 찾았다. 박 위원장은 이 자리에서 회의의 성공적인 개최에 축하 인사를 건네는 한편, 참가 회원도시들이 서로 손을 잡고 지속가능한 재난안전 협력 체계를 다져나가는 데 앞장서 줄 것을 주문했다. 위기관리회의는 회원도시 간 재난 예방과 위기관리 노하우를 나누고자 만든 ‘위기관리네트워크’의 국제 순회 회의다. 2003년 도쿄에서 첫발을 뗀 이래 올해로 23회를 맞이했으며, 서울시는 2005년과 2011년, 2017년에 이어 이번에 통산 네 번째 개최 도시가 됐다. 이날 도시안전건설위원회를 대표해 축사에 나선 박칠성 위원장은 “최근 우리가 직면한 이상기후와 복합재난은 단일 도시의 힘만으로 대응하기 어려운 수준으로 급변하고 있다”며 “서로 다른 환경을 가진 도시들이 축적해 온 소중한 경험을 나누고 재난 대응 역량을 함께 모색하는 이번 회의는 시민의 생명과 안전을 지키는 가장 강력한 자산이자 공동의 연대를 확인하는 뜻깊은 자리가 될
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이어 “정부 계획을 원점 재검토하고 시와 공식 협의체를 구성해달라”고 촉구했다.
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