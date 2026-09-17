유니슨, 전북도·군산시·군산대와 ‘해상풍력 생태계 구축’ 업무협약

행정·인력·연구 등 전방위 협력

이미지 확대 김재준(왼쪽부터) 군산시장, 김병주 유니슨㈜ 대표이사, 고정삼 전북특별자치도 경제부지사, 김강주 국립군산대 총장이 ﻿17일 군산새만금컨벤션센터에서 해상풍력 산업 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 유니슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 김재준(왼쪽부터) 군산시장, 김병주 유니슨㈜ 대표이사, 고정삼 전북특별자치도 경제부지사, 김강주 국립군산대 총장이 ﻿17일 군산새만금컨벤션센터에서 해상풍력 산업 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 유니슨 제공

세줄 요약 유니슨이 전북도, 군산시, 군산대와 해상풍력 산업 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약을 맺었다. 군산새만금컨벤션센터에서 열린 박람회 개막식에서 체결됐고, 투자와 인허가 지원, 인력 양성, 연구·시험 협력을 함께 추진한다. 전북도·군산시·군산대와 해상풍력 협약 체결

군산 투자, 인허가 지원, 산학협력 추진

10㎿ 실증 완료, 해상풍력 공급 확대 계획

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풍력터빈 전문기업 유니슨은 전북도, 군산시, 군산대와 ‘해상풍력 산업 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 17일 밝혔다.협약식은 군산새만금컨벤션센터에서 열린 ‘2026 새만금 청정에너지 박람회’ 개막식에서 진행됐다. 이들은 전북·군산 지역 해상풍력 산업 발전과 지역경제 활성화를 위해 투자와 행정 지원, 산학협력 체계를 구축하기로 했다.유니슨은 풍력 터빈 공장 군산 투자를 추진하고 연구·유지보수 시설 이전에 협력한다. 전북도와 군산시는 행정·인허가 지원과 지역 기업 기자재 활용을 지원하고, 군산대는 전문인력 양성과 연구·시험 기술 지원을 맡는다.유니슨은 해상풍력 터빈 공급과 O＆M(운영·유지관리), 터빈에 대한 개발 등 사업을 추진하고 있다. 현재 10㎿ 해상풍력 터빈 실증을 완료해 전력생산을 시작했으며, 340㎿ 한빛해상풍력과 76.2㎿ 고창해상풍력에서 해상풍력터빈 공급을 계획하고 있다. 육상풍력에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 해상풍력 O＆M 사업도 진행 중이다.유니슨 관계자는 “전북도, 군산시, 군산대와 긴밀히 협력해 군산 투자를 차질 없이 추진하고 지역 해상풍력 산업 생태계 조성에 힘을 보태겠다”고 말했다.