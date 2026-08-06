전남·광주 교육계, 내년 공립 교사 628명 선발 예고

통합 교육청 출범에도 ‘지역별 분리 임용’ 기조 유지

유·초등 253명·중등 375명... 9월 최종시행계획 확정

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세줄 요약 전남광주통합특별시교육청이 2027학년도 공립교사 임용시험 예고안을 공개했다. 유치원·초등·특수·중등을 포함해 총 628명을 선발하며, 전남 554명·광주 74명으로 지역별 분리 원칙을 유지한다. 유·초등은 9월 말 원서 접수, 11월 필기, 내년 1월 면접을 진행한다. 공립교사 628명 선발 예고, 전남 비중 압도적

전남 554명·광주 74명 분리 선발 원칙 재확인

유·초등 9월 접수, 중등 10월 접수 일정 안내

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전남광주통합특별시교육청이 미래 교육을 견인할 신규 교원 수급을 위한 ‘2027학년도 교사 임용후보자 선정 경쟁시험’의 청사진을 공개했다. 이번 예고안에 따르면 내년도 공립학교 교사 선발 규모는 유치원·초등·특수 및 중등 교원을 포함해 총 628명에 달할 전망이다.교육청은 5일 공식 홈페이지를 통해 선발 예정 과목과 인원, 시험 일정 등을 사전 예고하며, 행정적 통합 이후에도 전남과 광주 지역의 교원을 종전과 같이 분리하여 선발한다는 원칙을 재확인했다. 이는 지역별 교육 환경의 특수성과 행정적 안정성을 고려한 조치로 풀이된다.지역별 총괄 인원을 살펴보면 전남 554명, 광주 74명으로 집계되어 전남 지역의 채용 비중이 압도적으로 높게 나타났다.학교급별 세부 선발 인원을 살펴보면, 유·초등 및 특수(유·초) 분야에서 총 253명을 모집한다. 구체적으로는 ▲유치원 56명(전남 50·광주 6) ▲초등 165명(전남 162·광주 3) ▲특수학교 32명(전남 21·광주 11) 등이다.중등 교원은 총 31개 과목에서 375명을 선발해 유·초등에 비해 상대적으로 큰 규모를 보였다. 세부적으로는 ▲교과 258명(전남 240·광주 18) ▲특수학교 24명(전남 15·광주 9) ▲비교수 교과(보건·사서·영양·전문상담 등) 93명(전남 66·광주 27)이 배정됐다.수험생들의 초미의 관심사인 시험 일정은 급별로 나뉘어 진행된다. 유·초등 및 특수학교 교원 임용의 경우 오는 9월 9일 최종 공고를 거쳐 9월 28일부터 10월 2일까지 원서를 접수한다. 11월 7일 1차 필기시험을 실시한 뒤, 내년 1월 6일부터 사흘간 2차 면접 및 수업 실연을 통해 최종 합격자를 가릴 예정이다.중등 교원은 9월 30일 시행계획 공고 후 10월 12일부터 16일까지 원서 접수를 진행한다. 1차 필기시험은 11월 28일이며, 내년 1월 20일부터 양일간 2차 시험이 치러진다.교육청 관계자는 “이번 예고는 수험생의 편의를 돕기 위한 개략적인 안내”라며 “정원 변동 및 교육과정 개정 등에 따라 최종 선발 과목과 인원은 9월 중순 발표될 확정 공고를 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.