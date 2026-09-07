각도까지 맞춰 짐 싣는 지게차…24시간 자율 물류공장 시대로

현대위아 ‘완전 무인 지게차’ 개발

‘뇌’ 장착한 피지컬 AI 사람 손 대체

CJ·쿠팡도 포장·운반 로봇 상용화

육체노동·인력난 상당 해소될 듯

이미지 확대 현대위아의 무인지게차가 최근 경남 창원 현대위아 본사에서 화물차에 물건을 스스로 올리고 내리는 시연을 하고 있다.

현대위아 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대위아의 무인지게차가 최근 경남 창원 현대위아 본사에서 화물차에 물건을 스스로 올리고 내리는 시연을 하고 있다.

현대위아 제공

이미지 확대 CJ대한통운 휴머노이드 로봇이 경기 용인 양지 올리브영 물류센터에서 상품 포장 작업을 수행하고 있다.

CJ대한통운 제공 닫기 이미지 확대 보기 CJ대한통운 휴머노이드 로봇이 경기 용인 양지 올리브영 물류센터에서 상품 포장 작업을 수행하고 있다.

CJ대한통운 제공

세줄 요약 현대위아가 국내 최초로 완전 무인 상·하역이 가능한 지게차를 내년 기아 화성공장에 공급했다. CJ대한통운과 롯데글로벌로지스, 쿠팡도 휴머노이드와 로봇팔, AGV를 물류 공정에 확대 적용하며 AI 자율화 경쟁을 본격화했다. 무인지게차, 화물차 상·하차 자동화 확대

휴머노이드·로봇팔, 포장과 운반 작업 투입

AI 통합 지휘로 24시간 자율공장 가속

2026-09-08 B1면

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사람이 운전하지 않는 지게차가 공장 안을 스스로 이동해 화물차의 짐을 싣고 내린다. 로봇팔이 쌀 포대를 옮기고, 휴머노이드가 박스에 완충재를 넣는다. 피지컬 인공지능(AI)과 로봇 기술이 상·하차와 포장 등 사람의 ‘손’에 의존하던 공정까지 파고들면서 물류 부문에서 사람의 상시 개입 없이 24시간 가동하는 ‘라이트아웃 팩토리’가 현실에 가장 빠르게 가까워지고 있다.현대위아는 사람의 조작 없이 공장 안을 이동하고 화물차에 물건을 직접 싣고 내리는 무인지게차를 개발해 내년 5월 기아 오토랜드 화성에 공급한다고 7일 밝혔다. 완전 무인 상·하역이 가능한 지게차의 실제 제조현장 공급은 국내 최초다. 화물차 상·하차 작업은 트럭이 매번 정확히 같은 자리에 정차하는 것이 아니고, 짐을 싣고 내리면서 차체 높이가 변해 자동화하기 어려운 업무다. 하지만 현대위아 무인지게차는 팔레트가 목표 위치에서 최대 250㎜ 벗어나거나 좌우로 10도 이상 틀어져도 인식할 수 있다. 현대위아는 이를 기존 자율주행 물류로봇(AMR)·주차로봇 등과 연계해 AI 기반으로 24시간 가동할 수 있는 지능형 자율공장(AX 팩토리)을 구현할 계획이다.물류 현장에서 사람의 ‘손’을 대신하는 로봇도 투입되고 있다. CJ대한통운은 지난 3일 경기 용인시 양지 올리브영 물류센터에 ‘로보티즈’의 양팔 휴머노이드 2대를 투입해 상품 박스에 완충재를 넣는 포장 작업을 맡겼다. 지난해 군포 풀필먼트센터에서 진행한 현장 실증에서 한 단계 나아가 휴머노이드 로봇을 실제 물류 운영 공정에 최초로 적용한 사례다.롯데글로벌로지스는 휴머노이드 ‘이그리스-C’로 출고·포장 작업을 실증했고, 이달 중 세종·대구 물류센터에서는 외골격 슈트(웨어러블 로봇) 5~8대를 상·하차와 인입 작업에 시험할 계획이다. 쿠팡도 물류센터에 AI 기반 자동화 기술 적용을 확대하고 있다. 상품 입고 시 최적의 진열 위치와 작업자 동선을 안내하는 ‘랜덤 스토우’, 상품이 진열된 선반을 작업자 앞으로 옮겨 편리하게 작업할 수 있도록 돕는 ‘선반 무인운반로봇’(AGV) 등을 물류 전 과정에 적용했다. 쿠팡 안성4센터에서는 디팔레타이징 로봇(로봇팔)이 10~20㎏짜리 쌀 포대를 팔레트에서 들어 컨베이어로 옮긴다.컨베이어가 물류의 ‘길’을 만들었다면 자율주행 물류로봇(AMR)과 무인지게차는 사람의 ‘발’을, 로봇팔과 휴머노이드는 ‘손’을 대신하는 셈이며, 이제 AI가 이들 로봇을 통합 지휘하는 단계로 고도화하고 있다. ﻿육체적 부담과 인력난도 자동화를 앞당기는 요인이다. 한 물류업계 관계자는 “작업자가 작업 지시서를 들고 직접 물건을 집으려면 하루에 10~15㎞를 걷게 된다”며 “자동화를 통해 작업자의 피로도와 작업 조건이 드라마틱하게 개선되고 중장기적으로는 인건비와 인력 부담도 줄일 수 있다”고 말했다.다만 개별 공정 자동화와 물류 전 과정을 사람 없이 운영하는 완전 무인화는 별개의 문제다. 업계 관계자는 “복잡한 작업 환경에서 로봇이 스스로 판단하려면 수많은 데이터를 학습해야 해서 아직 로봇이 사람을 완전히 대체하는 수준은 아니다”라고 전했다.