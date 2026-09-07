조폭 출신 격투기 선수 ‘초크’에 20대 신체 마비…정찬성 “계약 해지”

목 조르기 기술에 머리 부딪쳐 기절

이미지 확대 6일 한 유튜브 채널 라이브 방송 도중 종합격투기 선수가 20대 남성의 목을 조르고 있다. 자료 : 유튜브 캡쳐·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일 한 유튜브 채널 라이브 방송 도중 종합격투기 선수가 20대 남성의 목을 조르고 있다. 자료 : 유튜브 캡쳐·연합뉴스

세줄 요약 폭력조직원 출신으로 알려진 격투기 선수 A씨가 유튜브 생방송 도중 20대 남성 B씨의 목을 졸라 상해를 입힌 사건이 발생했다. B씨는 의식을 잃고 신체 일부 마비 증상을 보이며 치료를 받고 있고, 경찰은 A씨를 입건해 수사 중이다. ZFN은 품위 유지 의무 위반을 이유로 계약을 해지했다. 생방송 중 초크 기술로 출연자 상해 입힌 사건

피해자 의식 상실 뒤 신체 일부 마비 증상 치료

ZFN, 품위 유지 의무 위반으로 계약 해지 발표

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폭력조직원 출신으로 알려진 격투기 선수가 유튜브 생방송 도중 출연자의 목을 졸라 상해를 입혀 수사를 받고 있는 가운데, 해당 선수가 등록돼 있던 종합격투기 단체 측이 그와의 계약을 해지했다.종합격투기 단체 ZFN은 7일 공식 유튜브 채널에 올린 공지를 통해 “최근 논란이 된 소속 선수의 방송 중 행위가 선수 계약서상 품위 유지 의무 규정을 위반했다”면서 이같이 밝혔다.ZFN은 “소속 선수의 언행에 대해 앞으로도 동일한 기준을 예외 없이 적용하겠다”면서 “피해를 입으신 분의 빠른 회복을 바란다”고 덧붙였다. ZFN은 ‘코리안 좀비’ 정찬성이 이끄는 종합격투기 리그 단체다.앞서 격투기 선수 A(36)씨는 전날 오전 4시쯤 인천시 서구 청라동의 한 오피스텔에서 유튜브 라이브 방송을 하던 도중 방송에 출연한 20대 남성 B씨의 목을 이른바 ‘길로틴 초크’ 기술로 졸랐다.B씨는 바닥에 머리 뒷부분을 강하게 부딪힌 뒤 의식을 잃었다. 그러나 A씨는 B씨의 뺨을 손으로 때린 뒤 “한숨 재워라”라고 말한 뒤 방치했다.이후 B씨가 의식을 회복하지 못하자 다른 출연자들이 B씨의 상태를 살피다 다급하게 방송을 중단했다. 방송을 시청하던 네티즌들은 영상에 담긴 폭행 장면을 캡처해 온라인 커뮤니티에 공유했고, 영상을 본 경찰이 수사에 나서 A씨를 입건했다.B씨는 해당 방송의 시청자로, A씨가 속한 ‘크루’의 유튜브 콘텐츠에 출연했다 이 같은 피해를 입은 것으로 전해졌다. 현재 병원 치료를 받고 있으며 신체 일부 마비 증상을 보이고 있는 것으로 파악됐다.A씨는 앞서 경찰이 관리하는 폭력조직 소속이었으나 현재는 관리 대상에서 해제된 상태인 것으로 알려졌다. 경찰은 방송 당시 주변에 있던 사람들의 범행 공모 여부도 수사할 계획이다.