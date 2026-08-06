“어르신들~ 경로당에서 폭염 피하세요”…지자체들 무더위쉼터 운영 확대

세줄 요약 극한 폭염이 계속되자 충북·충남·서울·경남 등 지자체들이 경로당, 농협 시설, 모텔까지 무더위쉼터와 안전숙소로 확대했다. 충북은 거점경로당을 처음 지정해 밤 9시까지 운영하고, 경남은 냉방비를 추가 지원했다. 충북, 거점경로당 172곳 첫 지정

충남, 농협 시설 684곳 민간쉼터화

서울·경남, 숙소·냉방비 지원 확대

이미지 확대 음성군의 한 무더위쉼터에서 에어컨을 점검하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 음성군의 한 무더위쉼터에서 에어컨을 점검하고 있다. 연합뉴스

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온열질환 사망자까지 속출하는 등 살인적인 극한 폭염이 계속되자 지방자치단체들이 무더위쉼터를 확대하고 있다.충북도는 8월과 9월 두달간 무더위쉼터로 운영중인 도내 경로당 2165개 가운데 172개 경로당을 무더위쉼터 거점경로당으로 지정해 운영한다고 6일 밝혔다. 충북도가 폭염 때문에 거점경로당을 마련한 것은 처음이다.일반 무더위쉼터 경로당은 오후 6시까지 문을 열지만 무더위쉼터 거점경로당은 오후 9시까지 이용할수 있다.충북도 관계자는 “열대야까지 계속되는 등 가마솥더위가 기승을 부려 노인들은 집도 위험할 수 있다”며 “에어컨이 고장났거나 온열질환 환자 발생시 신속하게 대응하기 위해 읍면동 담당공무원을 중심으로 비상연락망도 가동한다”고 말했다.충남도는 지난 4일 농협중앙회 충남세종본부와 기후재난 민관 협력 공동대응을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 접근성이 뛰어난 민간 시설을 쉼터로 지정하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 농협중앙회 충남세종본부는 NH농협은행 60곳, 농축협 본점과 지점 468곳, 하나로마트 156곳 등 총 684곳을 무더위쉼터로 제공한다.충남도는 누리집을 통해 민간 협력 쉼터 정보를 홍보한다.충남도 관계자는 “민간 참여를 통해 누구나 가까운 곳에서 더위를 피할수 있는 보다 촘촘한 생활밀착형 보호체계를 마련했다”라며 “이용자를 대상으로 폭염 행동 요령도 알릴 예정”이라고 했다.서울 동대문구는 열대야에 취약한 냉방 취약계층 어르신들을 위해 관내 모텔 4곳을 어르신 안전숙소로 운영한다.경남도는 도내 18개 시군 무더위쉼터에 냉방비 8억 2000만원을 추가 지원했다.경남지역 무더위쉼터는 총 8200곳이다.